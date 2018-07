Vídeo mostra momento em que estrada desaba na China

Um trecho de 50 metros de uma estrada na província de Sichuan, no sudeste da China, desabou no último domingo, tragando para o solo paredes de contenção e postes de iluminação.

A queda foi captada por câmeras de segurança e por moradores. Felizmente, ninguém morreu ou se feriu.

O trecho que ficou destruído fica perto da entrada de um estacionamento subterrâneo, na cidade de Guang’an.

As autoridades investigam as causas do desabamento. Nas últimas semanas, a região tem sido castigada por fortes chuvas.

Quando deslizamentos começaram, as autoridades bloquearam as vias, o que evitou que o desabamento que veio depois provocasse mortes e feridos.