Os filhotes de pássaros que estão morrendo de fome com estômagos cheios de plástico

Em uma ilha remota no Mar de Tasman, entre a Austrália e a Nova Zelândia, cientistas tentam reverter uma situação estarrecedora.

Filhotes de cagarros, um tipo de ave marinha, estão morrendo pois não conseguem mais se alimentar.

O motivo? Seus estômagos estão cheios de plástico.

Sendo assim, não têm força nem para enfrentar os fortes ventos e as grandes ondas do oceano.

Os cientistas usam água do mar para limpar os estômagos dos filhotes - processo conhecido como lavagem.

Até agora, os biólogos conseguiram retirar 91 pedaços de plástico de dentro destes animais

Os filhotes foram alimentados acidentalmente com plástico por seus pais. A alga que cresce no plástico libera um odor que aves marinhas confundem com comida.

Segundo a cientista Jennifer Lavers, "o plástico atrai uma variedade de substâncias químicas e age como um pequeno projétil tóxico".

"A pergunta-chave é: quanto plástico é plástico demais? É um pedaço ou cinco? Precisamos entender isso porque este é um problema muito comum em várias espécies."

A população de cagarros sofreu uma redução de 30% nos últimos 50 anos. O plástico é a principal causa para a queda.