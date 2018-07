Why was Elon Musk at the Thai cave rescue?

Direito de imagem Getty Images Image caption Elon Musk has tweeted that he visited the Thai rescue operation but did not share images of himself at the site

A tentativa do empresário Elon Musk de ajudar no resgate do grupo preso em uma caverna na Tailândia foi alvo de elogios e críticas.

Musk anunciou pelas redes socais que havia visitado o centro de comando da operação de salvamento dos 12 meninos e seu técnico de futebol e afirmou que deixou no local um minisubmarino que havia sido criado para retirá-los do local.

O chefe da missão de resgate agradeceu Musk por sua oferta, mas disse que o submarino não poderia ser usado. "O equipamento que trouxeram não é algo prático de ser usado em nossa missão", explicou Narongsak Osotthanakorn.

"Ainda que seja tecnologicamente sofisticado, ele não se encaixa em nossa operação para entrar na caverna."

A Marinha tailandesa anunciou em seguida que o grupo havia sido retirado da caverna em segurança.

Desde então, Musk publicou no Twitter um email que recebeu de Richard Stanton, um dos dois especialistas britânicos chamados para comandar o resgate. A mensagem foi o que levou o empresário a criar a cápsula o mais rápido possível.

Musk disse pela primeuira vez que poderia ajudar a salvar os 13 em 4 de julho, em resposta a uma sugestão de um usuário do Twitter que ele poderia auxiliar nos esforços nas cavernas Tham Luang, em Chiang Rai.

Dois dias depois, Musk confirmou que estava enviando para a Tailândia engenheiros de duas de suas empresas, a Space X e a Boring Company - que é especializada em perfuração.

Ele publicou em seguida uma série de mensagens em que falava sobre as possívels soluções técnicas para o problema, inclusive a proposta de um tubo de ar que poderia ser inflado como um pula-pula, o que permitiria que os meninos e seu técnico saíssem da caverna caminhando.

Musk acabou concluindo que seria melhor transformar os foguetes Falcon usados pela sua empresa de exploração espacial em um "submarino de tamanho infantil" e publicou vídeos de testes do equipamento.

Questionado se a cápsula poderia ficar presa em uma seção mais estreita do sistema de túneis, ele respondeu que

When questioned whether the craft risked blocking a tight section of the tunnel system, he replied that his engineers had built an inflatable replica of the craft, which could be used to check that this would not happen.

He added that a smaller version was also being built.

"Based on extensive cave video review and discussion with several divers who know [the] journey, SpaceX engineering is absolutely certain that mini-sub can do entire journey and demonstrate at any time," he posted.

Although the craft was not needed, Mr Musk has said that he has left the mini-sub with the Thai authorities "in case it may be useful in the future".

The billionaire has form with making eye-catching humanitarian acts.

Last year, he was thanked by Puerto Rico's governor for setting up a solar panel and battery system to provide power to a children's hospital in San Juan after it was hit by a hurricane.

But while his most recent intervention has won him praise from some, others have questioned his motivations and suggested he might even have been a distraction.

"Elon Musk is well known to have an eye for the headlines, but to be fair he only became involved after a message from one of his army of fans on Twitter," commented the BBC's technology correspondent Rory Cellan-Jones.

"The fact that his company's space technology and its much vaunted tunnelling skills proved irrelevant to the operation is a reminder that sometimes this tech superhero doesn't quite match up to the Iron Man of his fans' dreams."