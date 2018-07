Resgate na Tailândia: Marinha divulga novas imagens do salvamento de meninos e treinador

A Marinha tailandesa divulgou imagens que mostram como mergulhadores transportaram os meninos ao resgatá-los da caverna em que ficaram presos, comovendo o mundo.

Os 12 adolescentes e seu técnico de futebol de 25 anos ficaram retidos no local por duas semanas.

Agora, todos estão no hospital da cidade da Chiang Rai, no norte do país, após uma operação dramática e complexa para salvá-los.

Os esforços foram coordenados por Narongsak Osotthanakorn, líder das forças de elite da Marinha da Tailândia, e contaram com a participação de especialistas de diversos países.