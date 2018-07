O que são os ônibus anfíbios, como o que naufragou matando ao menos 13 nos EUA

Image caption Ônibus anfíbio é usado em cidades como Londres para excursões turísticas

Pelo menos 13 pessoas morreram depois que uma embarcação turística naufragou nesta quinta (19) no lago Table Rock, no Missouri, nos Estados Unidos, após as fortes tempestades na região.

O ônibus anfíbio, que pode ser utilizado tanto em terra quanto na água, transportava 31 pessoas. Sete pessoas foram levadas para o hospital, duas em estado grave, segundo a polícia local.

As autoridades acreditam que os ventos de mais de 65 km por hora que atingiram a cidade de Branson, de onde o barco partiu, fizeram a embarcação virar.

Um vídeo feito por uma testemunha em terra mostra dois ônibus anfíbios que tentavam chegar à terra lutando contra a agitação da água.

Direito de imagem Reuters Image caption Nas redes sociais pessoas postaram fotos de uma das embarcações que naufragou no Missouri tentando chegar à costa

Uma das embarcações conseguiu chegar à costa, mas a outra foi levada de volta pelo vento e acabou virando e afundando.

"Houve vento forte. Estava tendo problemas com o vento. Eles estavam voltando para a terra. Na verdade, havia dois barcos. O primeiro conseguiu voltar e o segundo, não", disse o xerife do condado de Stone, Doug Rader.

O que são os veículos anfíbios?

Os ônibus anfíbios turísticos têm design inspirado no DUKW, um veículo de transporte usado na Segunda Guerra Mundial.

O DUKW, uma espécie de tanque anfíbio de seis rodas, foi fabricado nos EUA nos anos 40 para transportar pessoas e suprimentos tanto na terra quanto na água em locais onde não existiam portos.

Cerca de 21 mil DUKWs foram produzidos para uso na Segunda Guerra. Muitos estiveram em uso em desembarques na Normandia no Dia D; estima-se que 40% dos suprimentos desembarcados nas praias eram transportados por DUKWs.

Os DUKWs continuaram sendo usados por Exércitos de vários países; mais tarde, começaram a ser adaptados para uso por operadores turísticos.

Image caption Os veículos anfíbios DUKW foram criados nos anos 40 e usados na 2ª Guerra Mundial para transportar pessoas e suprimentos tanto por terra quanto por água

Os veículos anfíbios são perigosos?

Existem centenas de veículos anfíbios em uso em todo o mundo, principalmente em passeios com excursões turísticas.

Há poucos registros de incidentes fatais com esse veículo nos EUA.

Em 2016, uma mulher morreu quando sua moto foi atingida por um ônibus anfíbio em Boston, levando a uma revisão das normas de segurança em torno desses veículos.

Um ano antes, cinco estudantes foram mortos e dezenas de pessoas ficaram feridas quando um veículo anfíbio colidiu com um ônibus em Seattle. A NTSB, organização de segurança do transporte nos EUA, publicou mais tarde um relatório afirmando que um dos eixos do veículo estava rachado, daí o acidente.

Direito de imagem Getty Images Image caption Cinco pessoas foram mortas em um acidente envolvendo um ônibus anfíbio em Seattle, nos EUA, em 2015

Em 2013, uma operadora de turismo no Reino Unido teve seus passeios suspensos depois que um de seus veículos anfíbios pegou fogo.

Mas o incidente mais grave foi em 1999, quando um desses veículos afundou apenas alguns minutos depois de entrar no lago Hamilton, no Arkansas.

Treze pessoas morreram, incluindo três crianças, depois que elas ficaram presas embaixo do veículo. A causa foi mais tarde relatada como "inundação descontrolada" devido a uma parte solta.