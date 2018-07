Os novos detalhes das seis 'superarmas' da Rússia que poderiam deixar o sistema de defesa da Otan 'inutilizável'

Direito de imagem EPA Image caption Governo russo divulgou imagens de testes feitos com os novos armamentos

A Rússia apresentou suas novas armas. Algumas parecem ter saído de um jogo de videogame ou de um filme futurista. Apesar das dúvidas de especialistas militares, Moscou garante que todas já foram testadas.

O ministério da Defesa russo publicou esta semana uma série de vídeos que mostram a montagem e o funcionamento de algumas de suas "superarmas", uma nova geração de artefatos convencionais e nucleares que o Kremlin considera "invencíveis".

Desde que foram anunciadas pelo presidente russo Vladimir Putin, em março, especialistas internacionais em armamentos têm se mostrado céticos em relação à sua efetividade e potência. Muitos dizem que se trataria, na verdade, de propaganda russa e que, até o momento, nenhuma fonte independente confirmou a existência do novo arsenal.

Mas, na última quinta-feira, os principais órgãos de imprensa da Rússia publicaram imagens de muitas das novas armas, em teste ou em funcionamento.

A difusão do material ocorreu apenas três dias após o encontro entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Helsinki, capital da Finalândia, em que os dois trataram da necessidade de se evitar uma nova corrida armamentista.

O próprio Putin falou que era urgente trabalhar para ampliar o novo tratado Start para redução estratégica de armas.

Afinal, como são as novas armas testadas pela Rússia e que, segundo disse Putin em maio, deixariam o sistema de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma das principais alianças militares do planeta, inutilizável?

1- Míssil cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik

Quando Putil apresentou este armamento, há alguns meses, ele ainda não tinha nome e não se sabia muito bem quais eram suas características.

Direito de imagem EPA Image caption As imagens mostram novo míssil coberto por lona

O que se dizia era que se tratava de um novo tipo de arma estratégica que não utilizava rotas de vôo balísticas no seu trajeto - o que significa que os sistemas de defesa antimísseis são inúteis contra eles.

Agora, um vídeo do ministério da Defesa russo mostra que o Burevestnik utiliza um motor nuclear, o que lhe dá um alcance "essencialmente ilimitado". Porém, nas imagens, não é possível ver bem o míssil, que está escondido debaixo de lonas.

2- Sistema oceânico multipróposito 'Poseidón'

A agência estatal de noticias russa Tass disse que este sistema é "100% invencível frente às contramedidas inimigas".

Direito de imagem Reprodução/YouTube Image caption Militares russos já teriam dado início aos testes de sistema subaquático de alcancde 'intercontinental'

Ainda de acordo com a publicação, o Exército russo já teria iniciado os testes com este sistema subaquático não tripulado, que carrega uma ogiva nuclear e poderia ter como objetivo atingir portos ou porta-aviões inimigos.

Segundo as autoridades russas, esse sistema se alimenta de uma central nuclear e tem um alcance "intercontinental".

3- Sistema balístico intercontinental Sarmat

Direito de imagem EPA Image caption O Samart, ou Satã 2, é uma das 'armas invencíveis' que foram apresentadas recentemente pelo governo russo

Essa é considerada uma arma invencível, indetectável e sem limitação de alcance.

As primeiras informações sobre o seu desenvolvimento são do ano passado. Em março deste ano, Putin afirmou que os testes com esse novo sistema de mísseis haviam "entrado em uma fase ativa". Poucos dias depois, o ministério da Defesa da Rússia anunciou que os testes haviam tido êxito.

O vídeo divulgado na quinta-feira mostra um transportador que carrega um míssil e também repete as imagens de lançamento que haviam sido exibidas em março.

4- Sistema de mísseis hipersônicos de lançamento aéreo Kinjal

Segundo a agência de notícias russas Interfax, os aviões MiG-31 que patrulham o Mar Cáspio foram armados em abril com este novo míssil hipersônico. De fato, é o que mostra um novo vídeo publicado no YouTube.

Direito de imagem Reprodução/YouTube Image caption Aviões MiG-31, que patrulham o Mar Cáspio, foram armados com novo míssil hipersônico

A descrição da mídia russa diz que eles são lançados a partir de uma plataforma hipersônica e sua velocidade os torna "invulneráveis" aos sistema atuais de defesa antiaérea e aérea.

Entre outras características, assinalam que seu alcance de mais de 2 mil km e sua alta velocidade (mais de 12 mil km/h).

5- Sistema de míssil estratégico com unidade hipersônica planador Avangard

Direito de imagem EPA Image caption De acordo com autoridades russas, o sistema de mísseis Avangard ajusta sua altitude e trajeto conforme se aproxima do alvo

De acordo com a agência russa Tass, trata-se de um míssil com alcance intercontinental. O que o distingue de outras armas existentes é sua capacidade de voar na atmosfera a distâncias intercontinentais a uma velocidade hipersônica, de mais de 24 mil quilômetros por hora.

Além disso, ainda segunda a Tass, o míssil pode ajustar sua altitude e seu trajeto à medida que se aproxima do seu alvo, evitando os sistemas de defesa.

A arma já estaria sendo "produzida em série", diz a publicação.

6- Sistema de armas laser Peresvet

O Ministério da Defesa russo afirmou que tinha pela primeira vez um novo armamento baseado em um sistema laser: o Peresvet.

Direito de imagem EPA Image caption Nas imagens divulgadas em março, é possível ver um conjunto de mísseis apontando para a Flórida, nos Estados Unidos

Alguns desses lasers de combate, destinados a interceptar mísseis ou derrubar satélites, já estariam sendo construídos e implantados. Já a equipe que vai ficar a cargo da operação estaria recebendo treinamento.

Por outro lado, essa é a arma sobre a qual foram divulgadas menos informações - em vez de imagens reais, apenas simulações de computador.