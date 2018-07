Como é a 'limpeza espiritual' pela qual estão passando os meninos da caverna na Tailândia

Direito de imagem AFP Image caption Alguns dos 12 garotos já tinha participado de uma cerimônia budista onde receberam benção, mas agora vão passar por um processo de 'limpeza da alma'

Onze dos 12 meninos resgatados da caverna na Tailândia darão nesta terça-feira os primeiros passos para serem ordenados noviços budistas. Eles terão suas cabeças raspadas e vestirão trajes especiais para uma cerimônia que começa hoje.

O treinador do time Javalis Selvagens, que ficou com os meninos por 17 dias no complexo de cavernas de Tham Luang, também participa da cerimônia e será ordenado monge.

Adul Sam-on, que é católico, é o único dos meninos que não participa da cerimônia. O budismo é a principal religião da Tailândia e é seguido por mais de 90% da população.

Os meninos passarão nove dias em monastérios diferentes, meditando, orando e fazendo trabalhos de limpeza - uma tradição para homens na Tailândia que enfrentaram situações de adversidade.

O número de dias da empreitada - nove - é tido como número da sorte entre os tailandeses.

É uma espécie de "limpeza espiritual" para o grupo, que ficou mais de duas semanas presos em uma caverna inundada até ser resgatado, em uma tensa e arriscada operação.

Depois, eles passaram uma semana em um hospital, onde receberam tratamento médico e psicológico.

'Limpeza espiritual'

"Eles devem passar um tempo no monastério. É para proteção deles", explicou Seewad Sompiangiai, avô de um dos meninos. "É como se eles estivessem morrido, mas agora renasceram."

Assim, os meninos cumprem uma promessa feita pelas famílias pelo seu retorno com vida e para homenagear o mergulhador tailandês Saman Gunan, que morreu quando participava da operação de resgate.

Alguns dos Javalis Selvagens já receberam a benção de monges

O técnico de futebol dos garotos, Ekkapol "Ake" Chantawong, se juntará ao grupo, mas como monge, e não como noviço. O treinador já tinha passado tempo em um monastério como noviço antes.

Apesar de Chantawong ter sido criticado por ter levado os meninos para a caverna, ele também ganhou elogios por ter ajudado o grupo ensinando técnicas de meditação para mantê-los calmos e usar a menor quantidade de ar possível durante os dias que passaram sozinhos, no escuro e sem comida.

Operação arriscada na Tailândia

A extraordinária história do grupo resgatado foi acompanhada por milhões de pessoas em todo o mundo desde o dia 23 de junho, quando eles entraram na caverna após um treino de futebol. Eles ficaram presos no local por causa das cheias.

Os 12 meninos e o técnico passaram nove dias no local até serem encontrados por dois mergulhadores britânicos. A operação de resgate só começou seis dias depois.

A operação foi tensa e perigosa. Saman Gunan morreu enquanto levava tanques de oxigênio para o grupo.

Os meninos foram levados por mergulhadores experientes através de passagens estreitas e submersas. Eles foram sedados para não entrar em pânico e facilitar a travessia - a maioria deles não sabia nadar.

Foram necessários três dias para tirar todos os 13 da caverna.

Centenas de voluntários, mergulhadores e militares participaram dos esforços para resgatar o grupo.

O complexo de cavernas foi fechado, mas autoridades admitem que, no futuro, pode ser reaberta como uma atração turística.