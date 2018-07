Vídeo de assediador agredindo mulher na rua choca a França

Direito de imagem Reprodução Image caption O homem foi flagrado atacando a estudante francesa em vídeo de segurança de um café

Um homem assediou uma estudante francesa em uma rua de Paris e, após ouvir que deveria parar, a atacou com um golpe no rosto.

Marie Laguerre compartilhou na internet o vídeo de uma câmara de segurança que mostra o momento exato em que ela foi estapeada pelo assediador em frente a um café na região nordeste da capital francesa.

O vídeo viralizou rapidamente. A agressão ocorre num momento que o governo se prepara para impor multas para assédio na rua.

"As primeiras multas serão aplicadas nesse semestre", disse a ministra da Igualdade, Marlène Schiappa.

Um novo pacote de medidas estabelece que assediadores terão de pagar entre 90 e 750 euros (de R$ 390 a R$ 3.250). A nova lei está em tramitação no Congresso francês e deve ser aprovada nesta semana.

A iniciativa foi bem recebida pelas mulheres francesas com o crescimento de movimentos contra o assédio. O movimento #BalanceTonPorc (denuncie o porco, em tradução livre) incentiva as mulheres a denunciarem publicamente casos de assédio e abuso sexual – é o equivalente francês ao movimento #MeToo (eu também), que surgiu depois dos casos de assédio em Hollywood começarem a surgir.

'Não posso ficar calada'

A estudante Marie Laguerre, de 22 anos, explicou o que aconteceu com ela em uma entrevista à imprensa francesa.

Ela estava voltando do trabalho na semana passada quando um homem começou a fazer comentários ofensivos e obscenos, além de "barulhos com conotação sexual".

Pule YouTube post de Marie Laguerre Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de Marie Laguerre Direitos da imagem Marie Laguerre Marie Laguerre

"Não foi a primeira vez (que algo do tipo aconteceu) naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês. Eu fiquei com raiva e gritei 'cala a boca'. Achei que ele não ia ouvir, mas ele ouviu", disse ela a uma rede de televisão.

O homem respondeu jogando um cinzeiro nela e errando por centímetros.

Então, ele foi na direção dela e a acertou, agressão que foi gravada em vídeo pelas câmeras de segurança do café.

As pessoas no local reemprenderam o homem e Laguerre foi para casa. Mas rapidamente a estudante decidiu voltar, pegar depoimentos das testemunhas e ir à polícia.

Ela disse que todo mundo no café achou a reação dela normal, e o dono do estabelecimento deu o vídeo de segurança para ajudá-la a encontrar o agressor. O vídeo foi visto mais de 900 mil vezes.

A estudante disse que ir a público para lutar contra a agressão foi difícil, mas todas as mulheres sofrem com esse tipo de problema e é hora de isso acabar. "Não posso ficar calada, não podemos ficar em silêncio", escreveu a jovem no Facebook.

Luta contra o assédio

Promotores de Paris abriram uma investigação sobre o ataque contra a estudante, mas o homem que a agrediu ainda não foi encontrado.

A ministra da Igualdade disse ao jornal Le Parisien que ficou revoltada com o ataque e que o objetivo da nova lei é impor uma "clara proibição social" ao assédio.

Schiappa pediu para que vítimas de qualquer tipo de abuso sexual venham a público denunciar. Ela disse que diversas mulheres reclamaram de serem tocadas de forma inapropriada na rua durante as comemorações da vitória da França na Copa do Mundo, por exemplo.

Segundo a Fundação Jean Jaurès, cerca de 60% das mulheres francesas dizem ter sofrido algum tipo de assédio ou violência sexual. Mais de 40% já foram tocadas sem consentimento e mais de 10% já foram estupradas.