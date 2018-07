Polícia recupera tubarão que foi roubado de aquário em carrinho de bebê

Um tubarão fêmea que havia sido roubado de um aquário nos Estados Unidos foi achado e devolvido são e salvo pela polícia.

No sábado, o animal, conhecido como Miss Helen, foi retirado do Aquário de San Antonio, no Estado do Texas, por dois homens e uma mulher.

Depois, foi carregado em um cobertor molhado e colocado em um balde com uma solução salina.

O recipiente foi escondido, então, dentro de um carrinho de bebê para disfarçar o tubarão e retirá-lo do local, deixando um rastro de água pelo caminho.

Com denúncias feitas pelo público, policiais a encontraram em uma garagem onde um dos suspeitos mantinha uma coleção de animais marinhos.

Miss Helen agora está em quarentena e se recuperando bem, informou o aquário.