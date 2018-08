Por que a China proibiu a estreia do novo filme sobre o Ursinho Puff

Direito de imagem Getty/Laurie Sparham Image caption O presidente da China, Xi Jinping, tem sido comparado ao Ursinho Puff

As autoridades de regulação cinematográfica da China negaram uma autorização para o lançamento do filme da Disney sobre o Ursinho Puff, chamado Christopher Robin, segundo a revista The Hollywood Reporter.

O governo chinês não deu uma explicação para a negativa, mas acredita-se que ela faça parte de uma campanha nacional de censura iniciada no ano passado contra o pesonagem. Autoridades chinesas têm bloqueado imagens do bichinho em redes sociais depois que ele se tornou um símbolo de dissidência política.

O personagem da Disney vinha sendo usado em memes para ironizar ninguém menos que o presidente Xi Jinping - aparentemente, o porte físico do líder se assemelha ao do urso.

As comparações começaram em 2013, quando uma foto do presidente chinês andando ao lado do americano Barack Obama foi postada com uma figura de Puff andando ao lado do Tigrão.

Direito de imagem AFP/Weibo Image caption Montagem com Xi Jinping e Barack Obama começou a circular em 2013

Em 2014, uma imagem de Xi Jinping cumprimentando o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, foi compartilhada junto com uma imagem de Puff com o burrinho Bizonho.

Direito de imagem AP Image caption Aperto de mão estranho entre Abe (esquerda) e Xi foi comparado ao de Bisonho e Puff

Quando os memes começaram a ganhar popularidade, o censores chineses começaram a bloquear imagens, gifs e menções ao ursinho em mídias sociais.

Em 2015, uma imagem do presidente em um carro oficial ao lado de uma imagem do Ursinho Puff em um carrinho de brinquedo foi chamada de a "foto mais censurada da China" pela consultoria Global Risk Insights.

E, em junho, a China censurou o comediante John Oliver, do programa Last Week Tonight, da HBO, por criticar o presidente chinês e mencionar a sensibilidade do líder à comparação com o ursinho.

A Global Risk Insights avalia que a censura ao personagem possa estar acontecendo porque as comparações com Xi Jinping são vistas por Pequim como um "sério esforço para minar a dignidade da Presidência".

Direito de imagem Empics Image caption Quando Xi Jinping foi discursar do alto da limusine presidencial durante uma cerimônia militar, uma foto de Puff em seu próprio veículo também se multiplicou nas redes sociais

A revista Hollywood Reporter, no entanto, lembra que somente 34 filmes estrangeiros são autorizados a estrear no país por ano, e é provável que o mercado esteja mais interessado em outros filmes.

O filme da Disney Uma Dobra no Tempo também teve a estreia negada na China neste ano, mas os filmes Skyscraper, Missão Impossível: Efeito Fallout e Homem Formiga e a Vespa estão entre as produções da Disney lançadas no país.

O filme sobre o ursinho, Christopher Robin, é um live action, ou seja, não é animado, mas filmado com atores reais – o escocês Ewan McGregor e a britânica Hayley Atwell.

O filme conta a história de Robin se reencontrando com o ursinho depois de adulto e redescobrindo a imaginação infantil.