Duas crianças estão entre as dez pessoas que ficaram feridas em um tiroteio em Manchester, no Reino Unido, na madrugada deste domingo.

O tiroteio aconteceu durante um festival de rua que comemorava o Carnaval Caribenho em um parque no bairro de Moss Side.

Nove pessoas tiveram ferimentos leves e um homem está em estado grave.

O chefe de polícia Wasim Chaudhry disse que o tiroteio foi um "ato irresponsável que poderia ter tido consequências devastadoras".

Por enquanto as autoridades locais não estão tratando o caso como um atentado.

Os relatos de tiroteio em Manchester chamam a atenção já que maio do ano passado a cidade sofreu um ataque a bomba depois de um show da cantora Ariana Grande. Vinte e duas pessoas morreram no atentado de 2017, que foi reivindicado pelos fundamentalistas do Estado Islâmico.

O vereador Pat Karney disse que, no tiroteio deste fim de semana, alguém estava "mexendo com armas de fogo".

Karney disse também que não se deve "manchar uma comunidade inteira por causa de um ato irresponsável".

Nos anos 1980, o bairro de Moss Side era conhecido por ter crimes violentos relacionados a gangues e está tentando modificar sua imagem nos últimos anos.

O ex-policial Martin Harding, que hoje trabalha com escolas locais, diz que o número de crimes caiu significativamente nos últimos anos.

O Carnaval Caribenho é comemorado todos os anos no bairro desde 1972, e atrai centenas de pessoas.

Os organizadores dizem que os eventos do festival neste ano não serão cancelados.

A polícia afirma que vai ampliar o policiamento na região nos próximos dias.