Polícia de Londres isola Parlamento após prender homem que bateu com carro em barreira e deixou feridos

Várias pessoas ficaram feridas quando um carro atingiu, no início da manhã desta terça-feira, as barreiras de segurança do lado de fora do Parlamento britânico, informou a Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres.

O motorista do veículo foi detido logo após o incidente, que aconteceu pouco depois das 07h30 (3h30, no horário de Brasília), no centro de Londres.

Policiais armados, ambulâncias e bombeiros estão no local. As ruas ao redor do Parlamento foram isoladas.

A polícia disse que, nesse estágio das investigações, ainda não sabe se o incidente estaria ligado a terrorismo.

De acordo com as primeiras informações, ciclistas foram atingidos pelo veículo, mas não correm risco de morte. Duas pessoas foram atendidas no local e levadas para o hospital, conforme informou o Serviço de Ambulâncias de Londres.

"Os paramédicos estão tratando de um pequeno grupo de pessoas sentadas no chão do lado de fora do Palácio de Westminster", informou o correspondente da BBC Callum May, que está no local.

"Eles estão envoltos em cobertores metálicos", acrescentou.

'Ação pareceu intencional'

Diversas testemunhas disseram que o carro pareceu ter atingido deliberadamente as pessoas.

"Uma testemunha, que não quis se identificar, disse que viu um pequeno carro indo em direção a um grupo de ciclistas e depois para a barreira em frente ao Palácio de Westminster. O homem disse que a ação do motorista parecia deliberada", contou Callum May.

Direito de imagem Reuters Image caption Polícia isolou a área ao redor do Parlamento

Ewalina Ochab, outra testemunha, também teve a mesma impressão:

"Me pareceu intencional - o carro dirigiu em alta velocidade e em direção às barreiras."

"Eu estava andando do outro lado da rua. Ouvi um barulho e alguém gritando. Me virei e vi um carro prateado dirigindo muito rápido perto das grades, talvez até na calçada."

O correspondente da Euronews/NBC no Reino Unido, Vincent McAviney, postou no Twitter um vídeo que mostra a ação da polícia logo após a colisão:

Direito de imagem Ewelina U Ochab/Twitter/PA Wire Image caption Testemunha tirou foto de carro que bateu em barreira

O correspondente de política da BBC disse ter observado "uma forte resposta policial".

"Eu posso ver meia dúzia de carros da polícia, mas estão chegando mais o tempo todo", afirmou.

Imagens postadas nas redes sociais mostram um homem cercado por policiais sendo levado de carro algemado.

Até o momento, a Scotland Yard divulgou a seguinte nota:

"Às 07h37 de hoje, um carro colidiu contra as barreiras do lado de fora do Parlamento."

"O motorista do carro foi detido por policiais no local. Vários pedestres ficaram feridos. Os policiais continuam no local. Divulgaremos mais informações assim que tivermos."

As barreiras contras as quais o carro bateu, perto do Parlamento, são de aço e concreto.