O que pode ter causado a queda de trecho de 200 metros de uma ponte na Itália?

Investigações estão apenas no começo, mas especialistas acreditam que o projeto da estrutura e sua manutenção podem ter contribuído para o incidente

Ainda não está claro o que causou a queda da ponte Morandi, na cidade de Gênova, no norte da Itália, mas diversas hipóteses têm sido cogitadas.

A construção da estrutura de 1,2 km de comprimento foi concluída em 1967 e está posicionada sobre uma série de trilhos de trens, em uma área industrial com diversas fábricas.

Normalmente, uma ponte é feita para durar ao menos cem anos. Então, o que fez esta desmoronar bem antes deste prazo, causando dezenas de mortes?

Houve falhas na manutenção?

"Uma grande ponte como essa precisa de inspeções regulares e de manutenção por engenheiros qualificados. Essa ponte havia passado por bastante manutenção", disse à BBC News o engenheiro especializado em pontes Ian Firth, ex-presidente da Instituição de Engenheiros Estruturais, uma organização de profissionais da área baseada no Reino Unido e com membros em 105 países.

"Alguma intervenção de manutenção parecia estar ocorrendo no momento do incidente, mas não sabemos os detalhes para poder dizer se isso foi um fator ou não (que favoreceu na queda)."

A empresa que operava a estrada, a Autostrade per l'Italia, disse que um reforço das fundações estava sendo realizado quando a ponte veio abaixo e que ela vinha sendo constantemente monitorada. Obras na sua estrutura também teriam sido realizadas em 2016.

Falhas nesse tipo de serviço podem vir a ser um fator na queda de uma ponte. "No triste histórico de colapsos de pontes, a manutenção já influenciou quando foi mal planejada ou implementada", disse Firth.

"Ela muitas vezes se concentra em lidar com a degradação e preveni-la, e os reforços que a ponte recebeu recentemente podem ter sido para isso."

O projeto tinha erros?

Os custos correntes de manutenção da ponte poderiam fazer com que fosse mais econômico reconstruí-la, de acordo com Antonio Brencich, um engenheiro estrutural e palestrante da Universidade de Gênova.

"De partida, a ponte teve vários problemas, além dos custos de construção, que ficaram acima do orçamento", escreveu ele em 2016, em comentários publicados pela mídia italiana.

"Há erros nesta ponte. Mais cedo ou mais tarde, ela terá de ser substituída. Não sei quando", alertou ele na época.

Nos anos 1990, grandes reparos tiveram de ser feitos. Brencich disse que o autor do projeto, Riccardo Morandi, havia cometido erros de cálculo sobre como o concreto reforçado envelhece.

"Ele era um engenheiro com um grande discernimento, mas que deixava a desejar em cálculos práticos."

A ponte Morandi é muito parecida com outra maior, a ponte Lago Maracaibo, na Venezuela - ambas foram projetadas por Riccardo Morandi.

A estrutura venezuelana "também apresentou problemas em sua vida útil, então, pode ser que seu design torne necessário um volume de manutenção maior que o normal", disse Ian Firth.

"Por enquanto, não há evidências para dizer se isso impactou; ainda é cedo demais para afirmar o que foi o gatilho da queda."

O tráfego foi intenso demais?

A degradação também pode ter sido agravada pelo tráfego pesado na ponte, que ficava em uma grande estrada, a A10, que leva à Riviera italiana e liga o norte da Itália à França.

Um relatório de 2011 da Autostrade disse que a ponte vinha passando por uma deterioração.

As "filas de carros e o volume de tráfego provocam uma intensa degradação da estrutura da ponte diariamente na hora do 'rush', quando se exige mais dela", disse o relatório, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa.

"A queda pode ter sido influenciada pelas consequências do aumento de tráfego pesado e do uso que a estrada recebeu. Era bastante utilizada, não há dúvidas sobre isso", disse Firth.

Mas a ponte pode também ter sofrido com uma intensa redução dos investimentos na infraestrutura do país, que ficou abaixo de outras economias da Europa ocidental.

Especialistas em engenharia concordam que, no fim, só uma investigação aprofundada será capaz de determinar as causas reais do incidente.