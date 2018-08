O momento em que um recém-nascido é resgatado de bueiro na Índia

Uma mulher resgatou um recém-nascido abandonado dentro de um bueiro na Índia.

Gheeta ouviu o choro do bebê vindo da abertura no chão e decidiu averiguar.

Ela encontrou o menino e o retirou do bueiro.

As cenas na cidade de Chennai, capital do Estado de Tamil Nadu, no leste do país, foram registradas em vídeo.

“Eu tremia enquanto segurava o bebê”, disse Gheeta.

“Mas tudo que eu queria fazer na hora era salvar a criança.”

O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical em volta do pescoço quando a mulher o resgatou.

“Ele agora é meu neto. Como eu o salvei, então, ele tornou-se meu neto”, disse Gheeta.

“E, como sou sua avó, o batizei de Sudhandhiram [que significa liberdade ou independência].”

O bebê foi levado para o hospital, onde está se recuperando.

A polícia investiga o incidente.