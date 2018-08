O que é o Jubileu católico e como a tradição volta à cidade onde tudo começou há 724 anos

Direito de imagem EPA Image caption Papas têm direito de decretarem jubileus extraordinários, como Francisco fez em 2015

É uma tradição católica que começou em 1294: todos os anos, sempre no mês de agosto, quem atravessa a porta principal da Basílica de Santa Maria de Collemaggio em Áquila, na região dos Abruzos, Itália, recebe da Igreja a indulgência plenária - ou seja, o perdão dos pecados.

Esse salvo-conduto para o Paraíso na histórica catedral, entretanto, havia sido interrompido em 2009, quando, em 6 de abril daquele ano, um terremoto de magnitude 6,7 teve seu epicentro justamente na cidade.

A tragédia deixou 309 mortos, cerca de 1 mil feridos, 15 desaparecidos e centenas de edifícios parcial ou totalmente destruídos. Entre esses edifícios, a histórica basílica. Que, logo em seguida, começou a ser recuperada, em obras que foram concluídas em dezembro de 2017.

Neste agosto, portanto, conforme informa o Vaticano, pela primeira vez desde o terremoto de 2009, o chamado Perdão Celestino "retorna em toda a sua dimensão histórica e espiritual".

Até o dia 29 de agosto, os fiéis podem atravessar a chamada "porta santa" da Basílica de Santa Maria de Collemaggio e, assim, serem perdoados de seus pecados.

Para Massimo Alesii, porta-voz do Comitê do Perdão Celestino, a volta ao nascedouro da tradição representa "um momento de renascimento" para os devotos.

Perdão celestino foi o primeiro jubileu da história

Considerado o primeiro Jubileu da História, o "Perdão Celestino" foi criado a partir de uma bula papal promulgada pelo papa Celestino 5º, em 1294.

De acordo com registros do Vaticano, Celestino 5º se tornou o 192º papa da história da Igreja depois de um tumultuado conclave, que chegou a ser interrompido por conta da peste negra e acabou elegendo um novo pontífice apenas dois anos depois de seu início.

Direito de imagem Comune dell'Aquila/ Divulgação Image caption Até 29 de agosto, fiéis podem atravessar a porta da basílica de Áquila para terem seus pecados perdoados

E o escolhido foi alguém de fora do Vaticano, no caso o religioso Pietro da Morrone, um beneditino que vivia como ermitão. Com o resultado do conclave, uma comitiva formada por três bispos foi designada a encontrar o asceta e dar a ele a notícia.

Encontraram-no no maciço de Maiella, nos Apeninos, no eremitério de Santo Onófrio. Informado da eleição para o cargo, Pietro aceitou a incumbência divina, assumiu o nome de Celestino V e resolveu ser coroado papa não em Roma, mas em Áquila.

E, conforme a historiografia oficial, foi montado em um burro que ele adentrou a cidade em 29 de agosto de 1294. Nobres, cardeais e, segundo o Vaticano, uma multidão de 200 mil fiéis se apinharam para aplaudir o novo papa e rezar com ele.

Seu primeiro ato foi uma bula, ou seja, um documento papal, concedendo o perdão dos pecados a quem passasse por aquelas portas.

O Perdão Celestino é considerado patrimônio imaterial da Itália desde 2011. E avança o processo para que seja reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial da Humanidade - de acordo com o Vaticano, a candidatura deve ser homologada em 2019.

Comemoração a cada 25 anos

Segundo os registros do Vaticano, o Perdão Celestino foi a antecipação de uma celebração que se tornaria frequente na Igreja Católica: o Jubileu.

Trata-se de uma comemoração católica que em geral ocorre a cada 25 anos - os chamados "ano santos" - e são momentos em que a indulgência plena é concedida àqueles que, com fé, cruzam por portas de igrejas de todo o mundo.

Há duas explicações para o nome. A primeira diz que a palavra jubileu vem do hebraico yovel, referindo-se ao carneiro, animal cujo chifre, transformado em corneta, seria utilizado para anunciar o período festivo.

Outra interpretação afirma que yovel significa "trazer de volta", numa alusão a essa chamada, com o perdão, a todo o rebanho cristão.

Direito de imagem Getty Images Image caption O papa emérito Bento 16 foi o convidado de honra do Jubileu de 2015

O primeiro Jubileu da história foi instituído por bula papal de Bonifácio 8º em 1300, ou seja, seis anos após a edição inicial do Perdão Celestino.

Segundo levantamento realizado, a pedido da BBC News Brasil, pelo teólogo e filósofo Fernando Altemeyer Júnior, professor de Ciências da Religião da PUC-SP, nesse formato já foram realizados 28 jubileus católicos.

Nem sempre isso ocorreu com regularidade. O primeiro foi em 1300; o segundo, apenas 50 anos depois, em 1350. Depois, em 1390 - portanto, 40 anos mais tarde.

Mesmo quando o evento engrenou em uma lógica de 25 em 25 anos, houve falhas. Não foi realizado Jubileu em 1800 nem em 1850.

E é facultado aos papas o direito de decretar jubileus extraordinários. Como João Paulo 2º fez em 1984, por exemplo. E como Francisco fez em 2015.

Na inauguração deste último, inclusive, um fato inédito ficou na história da Igreja: pela primeira vez dois papas católicos participaram juntos de um evento.

Toda a cerimônia foi conduzida por Francisco, e o papa emérito Bento 16 - que renunciou ao cargo em fevereiro de 2013 - foi o convidado de honra.