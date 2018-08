Processos contra Monsanto disparam após empresa ser condenada a indenizar americano com câncer

Direito de imagem Getty Images Image caption A Monsanto foi condenada a pagar mais de R$ 1 bilhão a um homem que teve câncer

A Monsanto, fabricante de produtos químicos, viu escalar o número de processos contra ela desde que foi condenada, no início do mês, a pagar indenização a um homem com câncer terminal.

Nos Estados Unidos, o número de ações saltou de 5,2 mil para 8 mil depois que a Justiça americana sentenciou a empresa a pagar US$ 289 (cerca de R$ 1,1 bilhão) ao jardineiro da Califórnia Dewayne Johnson, que dizia que sua doença fora causado pelos agrotóxicos Roundup e RangerPro.

Depois de um julgamento de oito semanas, os jurados decidiram, no último dia 10 de agosto, que a empresa estava "mal intencionada" e que seus herbicidas contribuíram "substancialmente" para a doença de Johnson.

A empresa negou que seus produtos sejam cancerígenos e disse que vai recorrer.

Os processos podem gerar bilhões de dólares de prejuízo para a Bayer, que recentemente comprou a Monsanto, já que a condenação gerou precedente para outras decisões similares.

As ações da Bayer perderam 11% de seu valor desde que a decisão da Justiça veio a público.

O presidente da empresa alemã, Werner Baumann, disse que a Bayer "não podia prever o volume de processos atual" quando comprou a Monsanto.

O executivo também afirmou que a opinião da companhia é de que "o número de processos não é indicativo do mérito dos pedidos (ou seja, da probabilidade de que haja uma decisão contrária à empresa)".

A Bayer, dona da Monsanto, diz que o glifosato não é cancerígeno

O caso do jardineiro da Califórnia foi o primeiro alegando que agrotóxicos com glifosato causam câncer a ir a julgamento.

A substância gera controvérsia. A agência de regulação ambiental americana autoriza seu uso no país.

No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o glifosato em 2015 como "provavelmente cancerígeno para humanos".

Empresa nega que produto cause câncer

O presidente da Bayer repetiu nesta quinta-feira o que a empresa já havia dito sobre o glifosato, negando que o produto seja cancerígeno e dizendo que vai recorrer da decisão.

Em uma nota divulgada depois da sentença, a Monsanto diz que "empatiza com Johnson e sua família", mas que vai continuar a "defender vigorosamente seu produto, que tem um histórico de 40 anos de uso seguro".

Liam Condon, diretor da divisão de Ciência da Colheita da Bayer, afirmou que "nada mudou no status regulatório do produto. Existe uma grande demanda, como acontece há décadas, pelo glifosato. É uma ferramenta valiosa para os produtores".