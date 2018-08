O youtuber que morreu após dirigir a 160km/h na contramão nos EUA

Direito de imagem POLICÍA DE SAN DIEGO Image caption McSkillet tinha quase 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube

O popular youtuber americano McSkillet, famoso na internet por seu canal sobre videogames, morreu aos 18 anos depois de dirigir seu carro esportivo na contramão e colidir com outro veículo no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

No acidente, ocorrido na quinta-feira, também morreram as duas ocupantes do outro carro com o qual ele bateu de frente: Aileen Pizarro, de 43 anos, e sua filha, Aryana, de 12 anos.

A polícia confirmou apenas no sábado que McSkillet era o motorista do veículo que causou a colisão ao dirigir a mais de 160 km/h na contramão da autoestrada Interstate 805, que vai de San Diego a Los Angeles, segundo testemunhas.

Direito de imagem CBS NEWS 8 Image caption Testemunhas afirmaram que ele dirigia a mais de 160 Km/h antes da colisão com outro carro, cujas ocupantes morreram

McSkillet já havia se envolvido em outro acidente quando avançou com o carro contra o muro de uma escola. Não houve, porém, registro de feridos no episódio.

Em declarações à CBS News, o filho de Aileen Pizarro descreveu a mãe e a irmã como "as pessoas mais amorosas e carinhosas do mundo".

YouTuber era uma estrela de Counter Strike

McSkillet, cujo nome verdadeiro era Trevor Heitmann, ficou especialmente conhecido online como jogador de Counter Strike: Global Offensive, um jogo em que duas equipes se enfrentam, uma no papel de antiterrorista e outra como terrorista.

Ele tinha cerca de 900 mil internautas inscritos em seu canal no YouTube e quase 300 mil seguidores no Twitter, uma multidão que já havia tido a oportunidade de vê-lo se vangloriar da potência do luxuoso carro esportivo que dirigia nos dois acidentes.

Direito de imagem YouTube Image caption McSkillet se vangloriava em seus vídeos da potência do carro esportivo com o qual se envolveu em dois acidentes

O Youtuber fazia sucesso entre os seguidores, mas passou a enfrentar problemas na carreira, do ponto de vista comercial, nos últimos meses.

No início do ano, ele foi alvo de uma "proibição comercial", após conflito com a Valve, a empresa desenvolvedora de Counter Strike, por vender conteúdo personalizado relacionado ao jogo.

A polêmica congelou e reduziu bastante as receitas que ele obtinha com sua atividade online. O youtuber estava há cinco meses sem publicar novos vídeos.

Amigos de McSkillet postaram mensagens nas redes sociais em que afirmam que ele estava tentando superar problemas de saúde mental antes do acidente.