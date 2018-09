Onde ficará a maior estátua do mundo, prestes a ser concluída

Direito de imagem AFP Image caption A estátua em bronze equivale a duas vezes a Estátua da Liberdade em Nova York (EUA) e é um tributo ao líder indiano Sardar Patel

A estrutura do que será a estátua mais alta do mundo está prestes a ficar pronta na Índia. Projetada para ter 182 metros, o equivalente a um prédio com mais de 50 andares, ela é um tributo a Sardar Vallabhbhai Patel, herói da luta pela independência do país.

Quando concluída, a obra tomará o lugar que até então é do Buda do Templo da Primavera, na China, com 128 metros de altura.

Para quebrar o recorde, a Índia estima um gasto equivalente a R$ 1,7 bilhão. A empreitada, com inauguração marcada para o dia 31 de outubro, é vista como um projeto pessoal do primeiro-ministro Narendra Modi.

Direito de imagem AFP Image caption Sardar Patel é reverenciado por muitos nacionalistas hindus

Homenagem a Patel, o primeiro vice-ministro do país depois da independência, em 1947, a figura tem sido chamada de a "estátua da unidade" - o líder é conhecido como o "homem de ferro da Índia" por ter persuadido regiões rivais a se unirem e se tornarem parte do país depois da independência.

O político nasceu na zona rural de Gujarate, o Estado no qual está sendo erguida a imagem em tributo a ele.

Direito de imagem AFP Image caption A estátua começou a ser construída em 2013 e 2,5 mil trabalhadores correm para cconcluí-la até o fim de outubro

Nacionalistas hindus, que assumiram o governo da Índia com o Partido do Povo Indiano (Bharatiya Janata ou BJP, na sigla em inglês), alçado ao poder nas eleições de 2014, afirmavam que o lugar de Patel na História havia sido esquecido em favor de membros da dinastia Nehru, que por décadas dominou a política indiana.

Quando estavam fazendo campanha para se tornar o premiê da Índia, em 2013, Modi disse que "todo indiano lamenta o fato de Sardar Patel não ter sido primeiro-ministro da Índia".

Quando estiver completa, a estátua de bronze vai ter quase duas vezes o tamanho da estátua da Liberdade, um dos principais símbolos de Nova York, nos EUA.

Acredita-se que o local escolhido para abrigá-la vai se transformar numa atração turística em Gujarate. Na altura do peito da imagem haverá uma galeria para visitação, com vista panorâmica do entorno.

A estátua de Patel está sendo erguida a 200 km da principal cidade do Estado, Ahmedabad.

Mais de 2,5 mil trabalhadores estão envolvidos na construção, entre eles centenas de chineses.