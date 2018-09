Elon Musk volta fazer acusações contra mergulhador que ajudou no resgate de meninos da Tailândia

Direito de imagem AFP Image caption Musk (dir) acusou Unsworth (esq) de ter tido uma noiva tailandesa menor de idade, algo negado pelo britânico

O empresário Elon Musk voltou a acusar, sem apresentar provas, o mergulhador britânico Vermon Unsworth, que auxiliou a operação de resgate dos 12 meninos presos em uma caverna na Tailândia.

Em um e-mail a um jornalista, Musk disse que Unworth - a quem havia chamado previamente de "pedófilo" - é um "estuprador de crianças".

O advogado de Unsworth disse que as alegações são "completamente falsas".

Musk e Unsworth tiveram um desentendimento quanto a um mini-submarino ofertado pelo empresário para ajudar no resgate dos 12 meninos, em julho.

À época, Unsworth disse à emissora CNN que o submarino era um "truque publicitário (que) não tinha nenhuma chance de funcionar" no resgate. Também disse para Musk "enfiar o submarino onde dói".

Musk respondeu em uma série de tuítes, um deles acusando Unsworth de pedofilia, sem oferecer nenhuma prova disso.

Ainda em julho, Musk deletou os tuítes e se retratou da acusação. Mas, desde a semana passada, ele voltou a acusar Unsworth. Em um tuíte, ele disse achar "estranho" não ter sido processado legalmente pelo mergulhador britânico por conta das acusações.

E, em um e-mail ao repórter Ryan Mac, do BuzzFeed, ele diz: "Ligue para quem você conhecer na Tailândia, descubra a verdade e pare de defender estupradores de crianças", quando questionado sobre a ameaça de processo legal feita por Unsworth.

"Ele é um britânico velho, solteiro e branco que viaja ou mora na Tailândia há 30 ou 40 anos, principalmente na praia Pattaya, até se mudar para Chiang Rai atrás de uma noiva criança de cerca de 12 anos na época", prossegue o e-mail de Musk. "(Ali) não é um lugar aonde você vai pelas cavernas, vai por outros motivos. Chiang Rai é conhecida por (ser um local de) tráfico sexual infantil."

Musk conclui dizendo torcer para que Unsworth o processe legalmente.

Direito de imagem Reuters Image caption Unsworth (de laranja) deu informações a respeito do complexo de cavernas

'Difamação'

O advogado de Unsworth, Mark Kennedy, negou que haja base para as acusações de Musk.

"Bem no momento em que estamos redigindo uma série de procedimentos legais, o senhor Musk acrescenta mais uma difamação (ao processo)", afirmou Kennedy à BBC.

"Ele parece ter uma indiferença imprudente em relação à verdade. Não há qualquer evidência para sustentar (suas acusações). Vernon Unsworth é, para a maioria das pessoas, um herói. Não um pedófilo, como foi alegado. (...) Isso é tudo resultado de uma insatisfação pelo fato de que o tubo brilhante (em referência ao submarino) - nas palavras de um dos mergulhadores, não do meu cliente - não foi usado."

Kennedy confirmou que Unsworth tem um relacionamento com uma mulher tailandesa chamada Woranan Ratrawiphukkun, que disse ao BuzzFeed ter 40 anos e estar com o mergulhador há sete.

Segundo Kennedy, o casal se conheceu em Londres, onde Unsworth mora, e manteve o relacionamento no período em que o mergulhador foi à Tailândia visitar o complexo de cavernas Tham Luang.

No mesmo e-mail, Musk também afirmou que Unsworth não fazia parte da equipe de resgate dos 12 meninos e foi rejeitado pelos demais mergulhadores.

Unsworth de fato não participou dos mergulhos de resgate, mas havia previamente explorado o complexo de cavernas e sabia a respeito de um ponto normalmente seco conhecido como praia Pattaya, onde esperava-se que os meninos e seu técnico pudessem estar abrigados. Ele também convocou os dois mergulhadores britânicos que acabaram encontrando as crianças.

Direito de imagem Reuters Image caption Musk havia se desculpado com mergulhador, mas voltou a acusá-lo em e-mail a um jornalista

Musk também tornou pública uma cópia de uma carta que ele recebeu do governo tailandês agradecendo-o por sua oferta de ajuda no resgate e negou que autoridades tailandesas tivessem pedido que ele fosse embora do complexo de cavernas durante a operação de resgate - uma acusação feita por Unsworth durante sua entrevista à CNN.

A polêmica se soma a semanas de comportamento errático de Musk nas redes sociais.

Em julho, ele chocou investidores ao anunciar no Twitter que teria dinheiro suficiente para comprar todas as ações de sua empresa, Tesla, e torná-la de capital fechado. Recentemente, ele voltou atrás e afirmou que a empresa continuará tendo ações negociadas na bolsa.

Ele também tuitou que sofreu "grandes altas, terríveis baixas e um estresse incessante" e que acha que pode ter distúrbio bipolar.

Em agosto, em entrevista ao New York Times, Musk afirmou trabalhar 120 horas na semana e tomar sedativos.

Seu irmão, Kimbal Musk, declarou ao jornal que a razão pela qual Musk parece "atrair drama para si" porque é "tão transparente, tão aberto, de um modo que se volta contra ele".