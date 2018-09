Pior tufão em 25 anos deixa rastro de destruição e caos no Japão

O Japão foi atingido pelo mais forte tufão em 25 anos.

O tufão Jebi trouxe tempestades e ventos de até 172 km/h.

Ele tocou o solo na ilha Shikoku, no sul do país e atingiu Honshu, a maior ilha do país.

Foram emitidos alertas para grandes ondas, inundações e deslizamentos de terra.

Centenas de voos e viagens de trem e barcas foram canceladas.

Autoridades pediram que mais de 1 milhão de pessoas deixem suas casas.

Espera-se que o Jebi perca força conforme rume para o norte.

É comum que o país seja atingido por grandes tempestades.

Em 1993, um tufão deixou 48 mortos ao cruzar as principais ilhas do Japão.