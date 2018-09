Polícia britânica divulga nome de suspeitos de envenenar ex-espião russo e filha

Image caption Alexander Petrov e Ruslan Boshirov teriam usado o agente nervoso Novichok para envenenar ex-espião e a filha

Dois cidadãos russos foram apontados como suspeitos de terem envenenado o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia em março deste ano. O ataque ocorreu em Salisbury, na Inglaterra. As vítimas sobreviveram.

Há "provas suficientes" para acusar Alexander Petrov e Ruslan Boshirov pelo ataque, dizem a Scotland Yard - a polícia metropolitana de Londres - e a CPS, sigla para Crown Prosecution Service, ligada ao Ministério Público da Inglaterra e País de Gales. Skripal, de 66 anos, e sua filha Yulia, de 33 anos, foram envenenados com o agente nervoso Novichok.

Acredita-se que os dois homens acusados do crime estejam usando identidades falsas e que tenham cerca de 40 anos de idade.

A motivação e o paradeiro atual deles não foram revelados.

A Rússia tem negado qualquer envolvimento nos envenenamentos. E afirmou, por meio do Ministério das Relações Exteriores, que os nomes e fotografias dos dois "não significam nada para Moscou".

Acusados

Sue Hemming, diretora de serviços jurídicos do CPS, disse que há provas suficientes "para fornecer uma perspectiva realista de condenação" e que "é claramente de interesse público acusar Alexander Petrov e Ruslan Boshirov".

Segundo ela, o CPS não está pedindo a extradição deles, já que a Rússia não possui acordos de extradição com o Reino Unido, mas foi expedido um mandado de detenção com abragência em toda a União Europeia, caso viajem por esse território.

Os crimes pelos quais estão sendo acusados incluem conspiração para assassinar Sergei Skripal e a tentativa de assassinato dele, de Yulia Skripal e de Nick Bailey, detetive que acabou também envenenado ao atender a ocorrência.

Os homens também teriam cometido delitos pela posse de Novichok, que contraria a Lei de Armas Químicas, e por provocar de forma intencional lesões corporais a Yulia Skripal e Nick Bailey, que permanece afastado do trabalho.

A Polícia Metropolitana disse que os dois chegaram ao aeroporto de Gatwick, em Londres, a partir de Moscou no dia 2 de março.

Eles ficaram no City Stay Hotel em Bow Road, leste de Londres, antes de viajarem para Salisbury em 4 de março, onde teriam contaminado a porta da frente da casa dos Skripal com Novichok.

Os policiais acreditam que um frasco de perfume modificado foi usado para pulverizar a porta.

Outras vítimas

Meses depois do ataque aos Skripal, um casal britânico foi contaminado com o mesmo agente nervoso, em uma cidade próxima, e os casos agora estão sendo relacionados.

No início de setembro, especialistas confirmaram que eles foram afetados pelo mesmo Novichok que envenenou o ex-espião e a filha.

O casal, identificado como Charlie Rowley, de 45 anos, e Dawn Sturgess, de 44, passou mal na cidade de Amesbury, localizada em Wiltshire, a 13 km ao norte de Salisbury, onde os Skripal foram vítimas do ataque.

Eles teriam manuseado um frasco de perfume contaminado com restos do Novichok.

A mulher morreu no hospital em 9 de julho. Rowley sobreviveu e teve alta no dia 20 do mesmo mês.

O comissário-assistente da Scotland Yard, Neil Basu, chefe do policiamento antiterrorismo do Reino Unido, confirmou a relação entre os casos.

"Nós agora associamos o ataque aos Skripals aos eventos em Amesbury que afetaram Dawn Sturgess e Charlie Rowley", disse. "Não acreditamos que Dawn e Charlie tenham sido escolhidos deliberadamente como alvos, mas se tornaram vítimas como resultado da imprudência com a qual um agente nervoso tão tóxico foi descartado".

A expectativa é que a primeira-ministra Theresa May faça uma declaração na Câmara dos Comuns para falar aos deputados sobre a investigação.