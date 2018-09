As surpresas do ensino de Xangai, um dos mais desconhecidos (e bem-sucedidos) do mundo

Direito de imagem Lenora Chu Image caption Jornalista americana decidiu investigar o sistema educacional chinês, que passou a chamar a atenção no mundo todo por causa dos bons resultados de Xangai no Pisa

Em 2010, a jornalista americana Lenora Chu foi viver em Xangai, a maior cidade da China, com seu marido e seu filho pequeno. No mesmo ano, Xangai ocupou a primeira posição no exame de educação internacional Pisa, que mede o desempenho de alunos de 15 anos em matemática, leitura e ciências. Os resultados surpreenderam os especialistas. Era a primeira vez que a China participava da avaliação.

Para efeitos comprativos, na avaliação mais recente do Pisa, em 2015, o Brasil ficou na 63ª colocação em ciências, na 59ª em leitura e na 65ª em matemática, entre 70 países.

Nascida nos Estados Unidos de pais chineses, Lenora Chu e seu marido tomaram, então, uma decisão pouco comum: matricular o filho de três anos em um jardim de infância público chinês, o que lhes deu uma oportunidade única de observar um dos sistemas educacionais mais isolados do mundo - e que tem despertado um interesse crescente por causa dos bons resultados.

"É uma escola de elite em uma área abastada de Xangai, mas ao mesmo tempo é para onde a China quer que sua educação aponte. Por isso, acabou sendo o lugar perfeito para observar a direção que o país pretende tomar", disse Chu à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, por telefone.

A partir dessa experiência e de uma pesquisa durante os anos seguintes, Chu escreveu o livro Little soldiers: An American boy, a Chinese school and the global race to achieve ("Pequenos soldados: Um garoto americano, uma escola chinesa e a corrida global em busca do sucesso", em tradução livre).

Nele, Chu conta sobre os conflitos que teve com professores e administradores da escola, quando começou a perceber coisas de que não gostava - por exemplo, quando um professor obrigou o garoto a comer ovos, que ele odiava.

"Comecei a perceber que ali talvez houvesse algo além de simplesmente ter as melhores escolas do mundo", disse.

Mas depois de reclamar nos primeiros meses e dizer que não queria ir para a escola, seu filho começou a esperar pacientemente sua vez nas filas e a fazer pequenas tarefas domésticas.

Direito de imagem Lenora Chu Image caption Durante cinco anos, Chu conseguiu acesso a salas de aulas de diversas escolas e de diversos níveis no país

Chu começou a tentar obter acesso às aulas na escola de seu filho e em outras, algo muito difícil em um país onde há grande desconfiança em relação aos jornalistas.

"Fui a jardins de infância e a escolas primárias muito normais. Vi coisas muito chocantes, mas também positivas."

Ela foi surpreendida pelo fomento, desde muito cedo, de valores como obediência e disciplina com métodos que, em países ocidentais, poderiam ser considerados questionáveis.

"Em uma das creches havia um menino de que nunca me esquecerei. Era mais alto que o resto das crianças de três anos e se metia em problemas todo o tempo", relembra.

"Os professores o ameaçavam: 'se você não se sentar, sua mãe não virá buscar você'; 'se não terminar a comida, vai ficar sozinho no corredor'. Eu fiquei chocada e pensei: 'Isso está acontecendo com meu filho!'."

Isso é próprio da educação tradicional chinesa, muito baseada na hierarquia, mas Chu diz que, cada vez mais, essa cultura autoritária entra em conflito com as opiniões dos jovens e com a China moderna, de cidades como Pequim e Xangai.

Um sistema educacional de competitividade extrema

Outra das coisas que lhe chamou a atenção foi o elevadíssimo nível de competitividade, inclusive entre as crianças menores. Ela acredita que isso acontece, em grande parte, por causa do sistema de avaliações ao qual os estudantes são submetidos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Em seu livro, Chu relata os costumes de dar presentes frequentemente aos professores e a pressão por responder imediatamente a suas mensagens pelo celular

"Se nascem cerca de 18 milhões de crianças por ano, (o sistema educacional) perde aproximadamente a metade delas no teste para entrar no instituto acadêmico normal em todo o país. Na prova para entrar na universidade, perde-se outro terço."

"Tenho certeza que não é assim na Espanha, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, onde há mais opções para as crianças que não podem se manter dentro do sistema educacional público normal. Mas é assim na China, e é por isso que as pessoas ficam tão estressadas", afirma.

Como parte desse ambiente de pressão, espera-se geralmente que os pais tenham um papel muito ativo em tudo o que diz respeito à educação dos filhos.

Isso inclui a obrigação de assinar o livro de tarefas todos os dias, para que o professor veja que os pais sabem o que os filhos estão fazendo. Ou receber centenas de mensagens por dia em grupos de pais e professores no celular.

"Se eu largar meu telefone para fazer algo, uma hora depois tenho entre 50 e 100 mensagens, todas demonstrando respeito ao professor", diz Chu.

"O professor escreve para dizer que é preciso levar determinados livros no dia seguinte, e todo mundo responde: 'Recebido, professor! Você é tão maravilhoso, obrigada pelo trabalho duro'. E se você não responde assim, fica achando que o professor percebe. Há muita pressão para mostrar presença e responder."

Em algumas escolas de Xangai, segundo a jornalista, os pais foram proibidos de responder às mensagens dos professores, para diminuir um pouco a pressão.

Corrupção com presentes aos professores

Outra coisa que lhe chamou a atenção foi o costume generalizado de dar presentes aos professores, algo que, algumas vezes, pode ser interpretado como tentativa de suborno.

Direito de imagem Getty Images Image caption O governo chinês chegou a proibir presentes aos professores, que muitas vezes são usados como tentativa de suborno para conseguir lugares melhores ou aulas extra para os filhos

"Em 2014, o ministério aprovou uma política para proibir os professores de aceitar presentes e de dar aulas de reforço a seus estudantes fora do horário de aulas. Isso era basicamente uma medida anticorrupção, e acho que foi muito eficiente", afirma.

"Eu não gosto de chamar isso de suborno ou de corrupção, mas na cultura chinesa é comum presentear as pessoas que são importantes na sua vida, e isso inclui os professores."

Para Chu, isso pode "facilmente cruzar a linha e se transformar em algo como 'te deu tanto dinheiro, te dei uma bolsa, será que meu filho pode sentar em um lugar melhor na sala de aula?'. Isso acontece muito aqui no sistema. Tentaram diminuir, e acho que melhorou".

Valor do trabalho duro x crença no talento

O livro da jornalista americana também tenta explicar a educação no país com nuances e de forma equilibrada, diz ela, mais além da visão polarizada que geralmente prevalece nos países ocidentais.

Seu filho, por exemplo, aprendeu a importância da disciplina e a relação entre o esforço e os resultados que obtém.

"Acho que nos Estados Unidos e nas sociedades ocidentais - e isso está baseado em estudos que eu cito no livro - tendemos a acreditar mais no talento quando se trata de capacidades acadêmicas", afirma.

"Falei com inúmeras pessoas que me disseram: 'Ah, Johnny não tem talento para matemática, mas tudo bem, porque eu também não era bom nisso'. Mas os chineses vão dizer: 'ele consegue, basta se esforçar o suficiente'."

Para a americana, isso tem valor, porque aprender que "nada é fácil" é também uma lição importante para a vida.

Direito de imagem Michael D'Ambrosia Image caption Apesar do incômodo com questões culturais, jornalista diz gostar do fato de que os filhos se tornaram bilíngues e são mais proficientes em matemática

Depois de cerca de 150 entrevistas com especialistas, professores de todos os níveis do sistema educacional e até com o responsável pelo currículo de matemática da China, Chu chegou à conclusão de que os sistema do país "prepara bem os chineses para a sociedade chinesa" - o que faz com que ele não possa ser aplicável diretamente a outras sociedades.

"Percebemos que a educação é uma atividade cultural, e eu nunca havia pensado nisso desta maneira."

Mesmo incomodada com elementos da experiência da educação chinesa, ela diz valorizar o fato de que seus filhos (ela teve um segundo, Landon, depois de Rainey), "têm um nível de matemática superior aos das crianças de sua idade nos Estados Unidos" e falam tanto inglês como chinês.

Críticas

Apesar do sucesso do método de Xangai, especialistas em educação afirmam que ele, ao privilegiar o cálculo e a memorização, deixa de lado a criatividade, a análise e a capacidade de expressão.

Além disso, o grande número de horas de estudo limita o tempo livre das crianças, o que pode prejudicar o desenvolvimento saudável de suas habilidades sociais e de sua personalidade.

Sendo assim, ainda que sejam bons em cálculo e na memorização de conteúdos, os estudantes acabam tendo dificuldade para se expressar, comunicar suas ideias e raciocinar em equipe, ressalvam os críticos.