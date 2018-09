O mistério sobre o alto funcionário que diz em texto anônimo proteger EUA das 'piores inclinações' de Trump

Direito de imagem Reuters Image caption Trump chamou o autor do texto de 'covarde'

"Sou parte da resistência dentro do governo Trump."

Este é o título de um artigo anônimo publicado pelo jornal americano The New York Times, escrito por um alto funcionário da Casa Branca não identificado.

No texto, o autor afirma que membros do governo estão trabalhando para frustrar partes da agenda do presidente para proteger o país de suas "piores inclinações".

Segundo ele/ela, a "amoralidade" e "impulsividade" de Trump culminaram em decisões mal embasadas e irresponsáveis.

O presidente reagiu chamando o autor anônimo de "covarde" e o jornal de "farsante", enquanto a secretária de Imprensa da Casa Branca divulgou uma nota exortando o funcionário a pedir demissão.

Já o grupo The Times saiu em defesa do editorial: "Estamos incrivelmente orgulhosos de ter publicado este artigo, que agrega um valor significativo ao entendimento do público sobre o que está acontecendo no governo Trump".

O texto foi publicado um dia depois da divulgação de trechos do livro de Bob Woodward sobre a gestão de Trump à frente da Casa Branca, sugerindo que funcionários do alto escalão estavam envolvidos em um "golpe de Estado administrativo" para proteger a nação do presidente.

Entre as ações em andamento, segundo o livro, estariam a retirada de documentos importantes da mesa de Trump, antes que ele tivesse a chance de assiná-los.

O artigo do The New York Times foi publicado logo depois da divulgação de trechos de um livro do jornalista Bob Woodward sobre a era Trump

O artigo se apresenta como uma confirmação em primeira mão de que o golpe é real.

O autor diz concordar com muitos dos objetivos políticos do governo, mas afirma que essas metas estão sendo alcançadas apesar - e não por causa - do presidente.

O que o alto funcionário diz sobre Trump?

A longa lista de críticas cita reuniões desorganizadas, comportamento mesquinho e impetuoso, incapacidade de se ater a decisões, antipatia pela imprensa livre e instintos "antidemocráticos".

Ele/ela descreve uma "presidência de duas vias", onde as ações do presidente - como sua atitude conciliatória em relação a "autocratas e ditadores", incluindo Kim Jong-un e Vladimir Putin - são restringidas e redirecionadas pelos "adultos na sala".

"Este não é o trabalho do chamado Estado profundo", escreveu. "É o trabalho do Estado estacionário".

Além disso, o autor diz que alguns membros do governo chegaram a conversar sobre a ideia de acionar a Emenda 25, dispositivo constitucional que permite que o vice-presidente e a maioria dos secretários do gabinete votem pela destituição de um presidente "incapacitado de exercer os poderes e deveres do cargo".

A manobra tem sido, até agora, em grande parte, deixada à margem do discurso político americano e dos sonhos dos oponentes mais fervorosos de Trump.

"Ninguém queria precipitar uma crise constitucional", escreveu. "Então faremos o que pudermos para orientar o governo na direção certa até que - de uma forma ou de outra - termine."

Como a Casa Branca respondeu?

Já havia uma forte pressão dentro da Casa Branca para descobrir a identidade das fontes do livro Fear: Trump in the White House (Medo: Trump na Casa Branca, em tradução livre), de Woodward. E o artigo do New York Times jogou ainda mais lenha na fogueira.

Dentro da Casa Branca há uma pressão para identificar quem escreveu o texto publicado no jornal

Trump foi ao Twitter, onde escreveu: "TRAIÇÃO?"

Na sequência, ele publicou outro tuíte perguntando se o funcionário realmente existia ou se fora inventado pelo Times.

E acrescentou: "Se o covarde anônimo realmente existe, o Times deve, por questões de Segurança Nacional, entregar ele/ela ao governo imediatamente!"

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, divulgou uma nota em resposta ao artigo:

"O indivíduo por trás deste texto optou por enganar, em vez de apoiar, o presidente devidamente eleito dos Estados Unidos", disse. "Ele não está colocando o país em primeiro lugar, mas colocando a si mesmo e a seu ego à frente da vontade do povo americano."

Trump acrescentou que "todos esses veículos de imprensa farsantes vão à falência", uma vez que ele deixe a presidência, já que eles não terão mais nada sobre o que escrever.

Quem é a fonte anônima?

Fora do governo, o artigo vai desencadear um dos jogos favoritos de Washington - adivinhar a identidade de um autor desconhecido. Desde que "Anonymous" escreveu o romance Cores Primárias, um relato de ficção disfarçado sobre a campanha presidencial de Bill Clinton em 1992, não há um mistério desse tipo.

Mais tarde, foi revelado que o autor do livro era o jornalista Joe Klein.

Dado que grande parte do foco do artigo do New York Times está na condução dos assuntos internacionais, os holofotes provavelmente vão se voltar para a equipe de política externa do presidente - no Departamento de Estado, no Conselho de Segurança Nacional e no Departamento de Defesa.

Também haverá certamente uma solicitação para que o funcionário do governo se apresente por contra própria.

"A crise do nosso tempo é que as pessoas em posições de poder veem um presidente que mostra 'uma preferência por autocratas e ditadores' e 'impulsos antidemocráticos', mas não se posicionam publicamente contra eles, e, assim, permitem que isso continue", tuitou Don Beyer, congressista da Virgínia.

O fato é que uma confissão anônima que apenas confirma os temores dos críticos de Trump não é uma prova de coragem. Mas, ao ser publicada, logo após os trechos do livro de Woodward, a coluna do New York Times é um golpe que dificilmente passará despercebido.