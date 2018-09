Como BBC usou Google e Facebook para identificar autores de execução brutal de mulheres e crianças captada em vídeo viral

Direito de imagem Reprodução

No dia 10 de julho de 2018, o assassinato de duas mulheres e suas crianças registrado em vídeo começou a circular nas redes sociais. As imagens mostram as quatro pessoas sendo forçadas a seguir por uma estrada de terra, cercada por homens armados, alguns deles usando roupas camufladas.

Uma das mulheres leva um tapa no rosto. É empurrada. A outra carrega um bebê amarrado nas costas.

As duas são acusadas de estarem ligadas ao grupo extremista Boko Haram e estão sendo levadas para morrer. No vídeo, elas são vendadas e forçadas a ajoelhar no chão. É possível ouvir um total 22 disparos. Mães e crianças são assassinadas.

A partir de uma análise das imagens, a equipe da Africa Eye, braço do serviço africano da BBC, conseguiu identificar onde e quando o vídeo foi gravado. A investigação, que contou com a ajuda de voluntários especializados em coletar e analisar dados de fontes abertas, também revelou a participação de soldados do Exército de Camarões na chacina.

Por meio de imagens de satélite, perfis no Facebook, análise de sombras projetadas no chão, armas e uniformes que aparecem no vídeo, além de informações de fontes, foi possível dissecar os assassinatos e identificar os assassinos. O crime aconteceu em 2015 e contou com a participação de soldados camaroneses.

Inicialmente, o governo de Camarões classificou o vídeo como "fake news" e disse que as imagens haviam sido registradas no Mali. Depois, decidiu abrir uma investigação e anunciou que prendeu preventivamente sete soldados.

Anatomia de um crime

A reportagem foi apresentada no Twitter, detalhando passo a passo da busca por detalhes capazes de revelar onde e quando o vídeo foi filmado - e, principalmente, quem participou do crime.

Pule Twitter post de @BBCAfrica THREAD



In July 2018, a horrifying video began to circulate on social media.



2 women & 2 young children are led away by a group of soldiers. They are blindfolded, forced to the ground, and shot 22 times. #BBCAfricaEye investigated this atrocity. This is what we found... pic.twitter.com/oFEYnTLT6z — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

O primeiro passo foi descobrir onde as imagens foram registradas. Algumas pessoas diziam ser no Mali, outras afirmavam que o crime havia ocorrido em Camarões, onde o Exército camaronês combate o grupo extremista Boko Haram desde 2014.

Nas imagens, é possível ouvir em francês as letras "B" e "H", o que se acredita ser uma referência ao Boko Haram, com forte atuação na África. Decidiu-se, assim, concentrar as buscas em Camarões.

As montanhas

Nos primeiros 40 segundos do vídeo, é possível ver uma cordilheira com um contorno bem peculiar. A equipe da BBC procurou uma topografia similar no norte de Camarões, por meio do sistema de satélite e mapas do Google.

Pule Twitter post 2 de @BBCAfrica So we took a closer look at the video…and found clues that prove the government was wrong.



We’ll start with the location. Where did this happen?



The first 40 seconds of the video capture a mountain range with a distinctive profile pic.twitter.com/Eb70XuGL8I — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

No final de julho, uma fonte em Camarões perguntou se haviam procurado na região próxima de Zelevet, quase na fronteira com a Nigéria.

Foi justamente nessa área que as imagens de satélites identificaram exatamente a mesma topografia vista do vídeo.

After a tip off from a Cameroonian source, we found an exact match for that ridge line on Google Earth pic.twitter.com/niJoH9w3nX — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Além do traçado das montanhas, a investigação procurou por outros detalhes, como o caminho percorrido pelas vítimas e pelos militares, construções e árvores.

Foi feita uma análise detalhada comparando todas as árvores que aparecem no vídeo e nas imagens de satélite.

Once we had the general location, we looked at other details in the film – tracks, buildings, trees – and matched them precisely to features visible on satellite imagery. pic.twitter.com/IzKuyKzao8 — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Ao juntar todos esses dados, foi possível identificar as coordenadas de onde o crime aconteceu: Camarões.

A menos de um quilometro dali, há uma unidade do Exército camaronês usada para lutar contra o Boko Haram.

A data

O segundo desafio foi identificar quando o vídeo foi filmado. A partir do cruzamento das construções que aparecem nas imagens do vídeo e nas capturadas por satélite, foi possível descobrir que a gravação foi feita em algum momento depois de 2014 e antes de fevereiro de 2016.

Pule Twitter post 6 de @BBCAfrica When did this happen?



Again, the video contains clues.



This building is visible in the video. But satellite imagery reveals that, back in November 2014, the walls around it had not yet been built.



The killing happened after November 2014. pic.twitter.com/XODYqL5LRY — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Pule Twitter post 7 de @BBCAfrica The video also shows this building. Satellite images show us that, by February 2016, it had been demolished.



The killings happened before February 2016. pic.twitter.com/EdBqLQHStE — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Isso porque um muro que aparece no vídeo ainda não havia sido erguido em novembro de 2014 e uma construção que pode ser vista ao fundo da gravação foi demolida em fevereiro de 2016, conforme as indicam as imagens de satélite.

Foi possível restringir ainda mais o período ao observar que caminho de terra batida aparece com um traçado similar nas imagens de satélite no período de seca, entre janeiro e abril.

We know that the murders took place in the hot, dry season, because this footpath – just visible in the video – only appears on the satellite imagery between January and April.

That makes it probable that we're looking at early 2015 pic.twitter.com/Uotw9w25mY — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018



That makes it probable that we’re looking at early 2015 pic.twitter.com/Uotw9w25mY — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Assim, a equipe da BBC concluiu que as imagens teriam sido registradas no começo de 2015.

Outras pistas menos evidentes foram levadas em consideração. Ao caminharem, soldados tinham projetadas suas sombras no chão. Por meio do ângulo calculado a partir da sombra e da altura de um dos soldados, foi possível identificar a posição do sol e, assim, delimitar o período em que o crime ocorreu.

Com base no "relógio de sol humano", identificou-se que a imagem foi gravada entre 20 de março e 5 de abril de 2015.

Pule Twitter post 9 de @BBCAfrica Notice that the soldiers, like moving sundials, cast shadows on the track.



A simple formula tells us the angle and direction of the sun.



This corroborates our conclusion on the date, and narrows the timeframe further: the killings happened between March 20 and April 5th 2015 pic.twitter.com/KC8HEvKFuS — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Os responsáveis

Depois de saber onde e quando a chacina aconteceu, ainda faltava responder quem era os responsáveis pelos assassinatos.

Issa Tchiroma Bakary, ministro das Comunicações de Camarões, insistia em dizer que o Exército camaronês nada tinha a ver com o crime.

Bakary afirmou que as armas que podem ser vistas no vídeo não são usadas pelas forças camaronesas nessa área ao norte do país.

Mas a análise da BBC mostra que uma arma que aparece sendo carregada por um dos homens que participaram da chacina é uma Zastava M21, de fabricação sérvia. Apesar de raro na África subsaariana, esse tipo de armamento é, sim, usado por algumas divisões do Exército camaronês.

Pule Twitter post 10 de @BBCAfrica The government’s July statement claimed that the guns seen in the video are not those used by Cameroonian troops.



But this is a Serbian-made Zastava M21. It’s rare in sub-Saharan Africa, but it *is* used by some divisions of the Cameroonian army. pic.twitter.com/vZ6xdwpC5O — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

O ministro também argumentava que os homens do vídeo usavam uniformes com camuflagem escura, desenhadas para operações em florestas. Segundo Bakary, os soldados no norte do país vestem uniformes mais claros, para áreas de deserto.

Mas, ao comparar o vídeo com imagens de 2015 captadas por uma reportagem feita em Zelevet pelo canal de televisão Channel 4, do Reino Unido, é possível observar soldados vestindo uniformes escuros muito parecidos com os dos soldados que aparecem nas imagens da chacina.

A BBC também encontrou imagens no Facebook de soldados em Zelevet vestindo o mesmo tipo de camuflagem para floresta.

Pule Twitter post 11 de @BBCAfrica The govt also claimed that Cameroonian soldiers in the Far North wear pale, desert-style fatigues, not the darker, forest-style camouflage seen in the video.



But we found these images on Facebook – tagged to Zelevet – of soldiers wearing the type of camouflage seen in the video pic.twitter.com/ROVP1q6tcZ — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Uma pergunta que surgiu ao longo da apuração foi por que os soldados não estão vestindo o uniforme padrão para operar nessa área.

Acredita-se que eles não estavam patrulhando a área. Estavam a menos de um quilômetro do posto de combate, previamente identificado pela BBC nas imagens de satélite.

Pule Twitter post 12 de @BBCAfrica The govt also asked why the soldiers in the video were not wearing full combat gear – heavy helmets, bulletproof vests, and rangers boots.



The answer is that they were not out on patrol. They were just a few hundred metres away from this combat outpost pic.twitter.com/lBsnabqXyr — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Troca de posição

Em agosto, o governo de Camarões recuou e mudou a versão sobre o vídeo.

Depois de passar três semanas negando que os assassinatos teriam ocorrido no país, as autoridades informaram que sete integrantes das Forças Armadas camaronesas haviam sido presos e estavam sendo investigados.

A BBC conseguiu identificar que três dos homens que atiraram. Um deles, no vídeo, é chamado de "Tchotcho".

Pule Twitter post 13 de @BBCAfrica We have identified three men who actually pulled the trigger.



One of them is this man, introduced in the video as “Tchotcho” pic.twitter.com/lBtnhmlpNt — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

A BBC encontrou um perfil no Facebook que vincula o apelido "Tchotcho" a um soldado chamado Cyriaque Bityala.

Esse nome aparece numa lista do governo de pessoas que estão sendo investigadas.

Pule Twitter post 14 de @BBCAfrica We found a Facebook profile that links the nickname 'Tchotcho' to a soldier called Cyriaque Bityala.



The name Cyriaque Bityala also appears on the government’s list of men now under investigation. pic.twitter.com/gSN6HMlV0W — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

A BBC também conversou com um ex-soldado camaronês que pediu para não ser identificado. Ele confirmou que o homem no vídeo é "Tchotcho" Cyriaque Bityala.

Pule Twitter post 15 de @BBCAfrica The BBC also spoke with a former Cameroonian soldier, who asked not to be named.



He confirmed that this is ‘Tchotcho’ Cyrique Bityala pic.twitter.com/vBqkD3ZsiD — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Ele aparece no final do vídeo tapando os olhos da garotinha que está prestes a morrer.

Pule Twitter post 16 de @BBCAfrica At the end of the video, we see him again - blindfolding the litte girl he is about to kill.



A few seconds later, he draws his weapon and opens fire. pic.twitter.com/YB341xENfA — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

A BBC também identificou outras duas armas usadas na chacina.

Uma delas está nas mãos deste homem. É possível vê-lo cobrindo o rosto da mulher que carrega um bebê pouco antes de se ouvir o barulho dos disparos.

A fonte militar ouvida pela BBC o identificou como Barnabas 'Gonorso'.

Pule Twitter post 17 de @BBCAfrica We identified two other guns used in the killing.



One of the was in the hands of this man. We see him here blindfolding the women with the baby just before the shooting starts.



Our military source identified him as Barnabas ‘Gonorso'. pic.twitter.com/ofOdRpOwI7 — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

No entanto, a reportagem não foi capaz de confirmar a identidade deste homem. Um nome muito parecido aparece na lista de soldados investigados pelas autoridades camaronesas: Barnabas Donossou.

Although we were not able to confirm this identification, a very similar name – Barnabas Donossou – appeared 11 days later in the government's list of men now under investigation. pic.twitter.com/KNvdDVib6o — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

A outra arma usada é uma Zastava M21, nas mãos de um homem identificado apenas como "Cobra".

Mas quem é "Cobra"?

Pule Twitter post 19 de @BBCAfrica The other gun used in the killing is the Zastava M21 we saw earlier.



It’s in the hands of a man identified in the video as “Cobra.”



Who is Cobra? pic.twitter.com/mvWRoPvBbQ — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

Quando as mulheres e as crianças são assassinadas, "Cobra" é o último homem que pode ser visto atirando.

É possível ver um soldado dizendo "Tsanga, deixa pra lá, estão mortos". Ele continua disparando e é possível ouvir: "É suficiente, Tsanga".

Pule Twitter post 20 de @BBCAfrica As the women and children are killed, “Cobra” is the last man still firing into the bodies.



A colleague calls out “Tsanga, leave it, they’re dead.”



When he keeps firing, they call again: “That’s enough, Tsanga.” pic.twitter.com/qy9tFhwhvS — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

O nome Tsanga também aparece na lista de investigados. Acredita-se que "Cobra" seja o apelido de Tsanga.

The name Tsanga also appears on the government's list of soldiers now under investigation, suggesting that "Cobra" is a nickname for Lance Corporal Tsanga. pic.twitter.com/vVMz2YoJH5 — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de setembro de 2018

'Julgamento justo'

A BBC apresentou os resultados da investigação jornalística ao governo de Camarões, segundo o qual sete soldados foram presos e desarmados enquanto são investigados.

A declaração do governo deixa claro que todos eles são considerados inocentes até que se prove o contrário e que receberão um julgamento justo.

As duas mulheres mortas nos arredores de Zelevet não receberam nenhum tipo de julgamento. E nenhuma presunção de inocência foi estendida aos filhos que morreram com elas. Ainda não se sabe quem são essas mulheres.

*A sequência de tuítes da investigação jornalística da BBC África Eye pode ser lida em inglês aqui e o documentário, também em inglês, está disponível neste link.

Investigação: Aliaume Leroy e Ben Strick

Produção: Daniel Adamson e Aliaume Leroy