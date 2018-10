Inspirada no Japão, escola britânica coloca alunos para ajudar na limpeza da escola

Image caption Sammy, de seis anos, disse que estava orgulhoso de poder usar um aspirador de pó, em vez de ter que fazer limpeza à mão

Uma escola britânica comprou 10 aspiradores de pó e colocou seus alunos para limparem as salas de aula. A diretora afirma que a medida ensina respeito aos estudantes e também diminui a carga de trabalho do zelador.

Hilary Priest, a diretora da escola The Grove, diz que teve a ideia depois de assistir a um programa de TV sobre a educação no Japão. "Nós achamos que seria uma boa forma de fazer com que todos, inclusive as crianças, respeitassem nossa escola e o ambiente", afirma.

Cada uma das 10 salas de aula tem seu próprio aspirador. Os alunos se revezam na limpeza. Há apenas um local que está livre das tarefas de limpeza coletivas: a recepção, que é muito pequena, diz a diretora.

A diretora Priest diz que a escola gosta de fazer algumas coisas de forma diferente

Ao ser questionado se ele e seus colegas deveriam limpar a sala de aula, Noah, de seis anos, falou: "Sim, estamos protegendo nossa escola".

Imogen, seu colega, disse: "Minha mãe diz que isso é bom porque, quando eu crescer, eu vou saber como usar o aspirador de pó".

A diretora Priest diz que a limpeza feita pelas crianças também está ajudando o orçamento da escola. "Nós não precisamos aumentar a carga horária do zelador. Na verdade, ele não tem tido muito trabalho na limpeza das salas de aula desde que as crianças começaram a aspirar o pó, há cerca de três meses".

Essa não é a primeira vez que as pessoas ao redor do mundo se impressionam com a atitude dos japoneses em relação à limpeza. Na Copa do Mundo de Futebol de 2018, na Rússia, os torcedores ficaram impressionados quando os japoneses limparam de forma meticulosa seus assentos nos estádios após os jogos.

