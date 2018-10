É verdade que a economia dos EUA nunca esteve tão bem, como diz Trump?

Direito de imagem AFP Image caption Donald Trump tem repetido que a economia americana nunca esteve tão bem. Será que isso é verdade mesmo?

O presidente Donald Trump diz que a economia americana nunca esteve tão bem.

Ele tem repetido isso na campanha para as eleições de novembro, quando os americanos vão às urnas escolher os integrantes das duas Casas do Congresso Nacional, alguns governadores e prefeitos.

De acordo com uma estimativa de setembro do jornal americano Washington Post, Trump fez essa afirmação 40 vezes em três meses. O serviço de checagem de notícias da BBC News foi atrás de dados para verificar se a declaração do presidente americano condiz ou não com a realidade.

O resultado é que, de fato, a economia dos Estados Unidos vai bem. Mas já esteve melhor em alguns momentos do passado. E alguns indicadores não são tão positivos, como o aumento real de salários.

PIB

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA - a soma de todas as riquezas do país - foi significativo.

O indicador alcançou a taxa anual de 4,2% no segundo trimestre de 2018. É melhor dos últimos anos, mas menor que os 4,9% alcançados no terceiro trimestre de 2014. E houve épocas nas décadas de 1950 e 1960 em que o crescimento do PIB foi ainda maior.

"Se você optar por enxergar a saúde da economia com base no PIB, as afirmações de Trump não são tão precisas quando comparamos com o boom econômico dos Estados Unidos nos anos do pós-guerra", diz Megan Black, professora de história da London School of Economics, no Reino Unido.

"O período pós-guerra foi de grande crescimento econômico, mais notadamente em manufatura, mas também em agricultura, transporte, comércio, finanças, mercado imobiliário e mineração."

O mesmo vale para a taxa de desemprego - também usada quando se fala em medir a saúde da economia - que alcançou 3,7% em setembro deste ano.

Na década de 1950, houve anos em que a taxa de desemprego estava mais baixa que agora. Portanto, os indicadores atuais são bons, mas não os melhores da história.

Mercado de ações

Donald Trump tem destacado a valorização do mercado de ações dos Estados Unidos, em particular a Média Industrial Dow Jones, que acompanha as ações de 30 das maiores empresas americanas.

É verdade que elas atingiram altas recordes durante a administração Trump.

Os apoiadores do presidente argumentam que esse crescimento foi influenciado por cortes de impostos, a política de colocar os interesses dos "Estados Unidos em primeiro plano", a adoção de medidas para reduzir a burocracia e as promessas de investimento em infraestrutura.

Trabalho e salários

E o que está acontecendo na economia quanto a emprego e renda?

Como vimos, a taxa de desemprego atualmente é de 3,7% - a mais baixa desde 1969.

Ela vem caindo por alguns anos - uma queda que começou durante a presidência de Barack Obama.

Ryan Sweet, da consultoria Moody's Analytics, aponta que o fator chave para esse resultado foi a mudança no perfil da mão-de-obra americana.

Há uma proporção maior de trabalhadores mais velhos e com alto nível de escolaridade - e para essas duas categorias as taxas de desemprego são tradicionalmente menores.

"O mercado de trabalho nos anos 2000 tinha uma taxa de desemprego menor que 4%. Mudanças demográficas desde então sugerem que o percentual atual poderia ser ainda menor os 3,7% vistos em setembro", diz Sweet.

Trump também tem ressaltado quedas recordes nas taxas de desemprego entre a população negra.

De fato, em maio deste ano, o desemprego entre negros caiu para 5,9%, o percentual mais baixo desde 1970.

Algumas reportagens da imprensa americana destacaram, na época, questões importantes:

- Esses percentuais tendem a ser voláteis, variando mês a mês

- Essa taxa ainda assim é estatisticamente maior que as de outros grupos étnicos.

E a filha do presidente, Ivanka Trump, tuitou recentemente que a taxa de desemprego entre mulheres estava em queda pelo 65º ano consecutivo.

Mais uma vez é importante destacar que a redução começou antes de Trump tomar posse.

Quanto a salários, a média da remuneração por hora trabalhada em 2017 teve um crescimento entre 2,5% e 2,9% - seguindo uma tendência de alta que começou na administração Obama.

Em setembro deste ano, o aumento foi de 2,8%. Mas a inflação ficou em 2,7%, portanto o aumento real foi bem menor.

Outro indicador que vale à pena ser observado é a renda familiar. A média da renda tem crescido nos últimos três anos, mas a velocidade diminuiu, segundo dados oficiais.

Em setembro, o US Census Bureau (o IBGE americano) questionou se o recorde em 2017 de US$ 61,3 mil por ano foi alto em decorrência de diferenças na metodologia da pesquisa nos anos anteriores.

É verdade que o estímulo fiscal, o corte de impostos e o aumento nos gastos do governo durante o governo Trump ajudaram a promover um crescimento, mesmo que nem todos estejam sentindo essa melhora.

Alguns analistas questionam por quanto tempo a trajetória econômica vai continuar.

"Nós estamos experimentando um boom agora, mas é provável isso acabe na próxima década, quando o estímulo fiscal tiver que ser reduzido e a economia tiver que lidar com taxas de juros mais altas", diz Mark Zandi, do Moody's Analytics.