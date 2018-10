Leilão venderá cadeira de rodas, tese e outros itens pessoais de Stephen Hawking

Direito de imagem BBC/Richard Ansett Image caption Stephen Hawking morreu no início do ano

Uma cópia da tese de PhD de Stephen Hawking deve arrecadar mais de £100 mil (cerca de R$ 480 mil) em um leilão deste e outros 21 itens do célebre cientista, morto em março, a ser iniciado no final do mês.

Alguns dos objetos são conhecidos publicamente - a tese de 1965, por exemplo, derrubou o site da Universidade de Cambridge quando publicada online. O leilão da Christie's incluirá ainda uma cadeira de rodas e um livro contendo a impressão digital do físico.

A ação levará ao público ainda outros itens que, tratando-se de seu dono, nunca poderiam ser considerados banais. É o caso das suas várias medalhas, prêmios e artigos publicados por Hawking.

O leilão trará ainda objetos produzidos por terceiros e que incluem a figura do cientista. É o caso do roteiro de Elementary School Musical, um dos episódios do desenho Os Simpsons em que Hawking é retratado.

Lucy, filha de Hawking, afirmou que o leilão daria às pessoas a oportunidade de "adquirir uma lembrança da vida extraordinária do nosso pai".

Os lances deverão ser feitos online entre 31 de outubro de 8 de novembro; a cadeira de rodas do cientista será disponibilizada no último lote.

Todos os recursos arrecadados serão destinados à Fundação Stephen Hawking e à Associação das Doenças dos Neurônio Motores.

Direito de imagem Christie's Image caption Uma cópia do best-seller de Hawking, 'Uma breve história do tempo', a ser leiloada traz uma impressão digital dele

A filha do cientista afirmou ainda que a Christie's tem ajudado a família a "administrar a única e preciosa coleção de pertences pessoais e profissionais do nosso amado pai".

"Esperamos ser capazes de oferecer o arquivo de nosso pai à nação através do processo de 'Acceptance in Lieu', pois sentimos que trata-se de uma grande parte de seu legado, mas também da história da ciência neste país".

O "Acceptance in Lieu" ("Aceitação no local", em tradução livre) é um mecanismo de incentivo fiscal previsto na legislação britânica que permite a compensação parcial ou integral de impostos com o oferecimento de peças de patrimônio a coleções de interesse público.

Stephen Hawking viveu e trabalhou na cidade de Cambridge e morreu em março, aos 76 anos.