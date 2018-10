As imagens impressionantes de Veneza inundada após tempestades no norte da Itália 

Direito de imagem Getty Images Image caption Tempestade que atingiu a cidade causou danos e mortes

A Itália tem sofrido nos últimos dias com fortes ventos e chuvas que deixaram ao menos oito mortos no país e fecharam escolas e pontos turísticos por temor à segurança dos moradores.

Em Veneza, famosa por seus canais, as autoridades dizem que 75% da cidade está debaixo d'água.

A praça São Marcos, famoso ponto turístico, fechou na segunda-feira à tarde, logo após as águas alcançarem o patamar de "águas altas", de 1,56 m.

É o quarto nível mais alto registrado em toda a história da cidade

Os ventos da tempestade que inundou Veneza alcançaram 180 km/h. Mesmo com todas as dificuldades, muitos turistas e moradores locais tentam seguir com suas vidas, como em dias normais.

Algumas pessoas decidiram andar pelas plataformas de madeira que são instaladas quando há inundações.

Outros, incluindo turistas, calçaram botas e tiraram os sapatos para circular pelas ruas.

Os comerciantes se esforçaram para manter a água longe de suas mercadorias.

Agora que Veneza, e toda a região mais ampla de Vêneto, estão em alerta vermelho, os moradores foram alertados para interrupções no transporte público e problemas de infraestrutura.

Metereologistas alertam que o mau tempo deve continuar nos próximos dias.

