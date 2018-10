Estátua mais alta do mundo custa R$ 1,5 bilhão à Índia

A estátua mais alta do mundo está prestes a ser inaugurada no Estado de Gujarat, na Índia.

A chamada 'Estátua da Unidade' tem 182 m e é um tributo a Sardar Vallabhbhai Patel.

Ele é homenageado por ter unido Estados rivais e formado a União indiana após a independência.

O jornal Washington Post destaca, porém, que Patel se tornou recentemente um ícone de direita para nacionalistas hindus - e que a estátua, em Gujarat, está localizada em uma região que já foi palco de duros enfrentamentos entre hindus e muçulmanos.

No que diz respeito ao seu tamanho, como ela se compara a estátuas famosas do Brasil, dos EUA e da China?

Ela supera com facilidade os 153 m do Buda do Templo da Primavera, na China, os 93 m da Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos e os 38 m do Cristo Redentor.

Mas críticos dizem que o custo de US$ 430 milhões (R$ 1,5 bilhão) para construir a estátua foi alto demais, e ativistas se preocupam com o impacto do projeto sobre a biodiversidade, uma vez que construção da estátua avançou sobre um rio local e sobre uma área de reserva ambiental próxima.

A estátua revestida em bronze começou a ser erguida em 2013. Seria um projeto especial aos olhos do premiê indiano, Narendra Modi.

Mas sua altura será superada na própria Índia, pela estátua do memorial dedicado ao rei guerreiro Maratha Shivaji, coroado em 1674 no então Império Indiano.

A estátua do rei sobre um cavalo terá 8 m de altura a mais.