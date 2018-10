Princesa Ayako, do Japão, abre mão do título real para se casar com o homem que ama

Ela teve de optar entre ser parte da realeza ou ficar com o homem que ama.

A princesa Ayako, do Japão, escolheu o amor.

Ela abriu mão de seu status real para se casar com um plebeu.

Embora a realeza japonesa tenha tido liberdade de se casar com quem quer que seja há ao menos três gerações, as mulheres que se casam com plebeus são obrigadas a abandonar a dinastia.

Ayako, de 28 anos, é a filha mais nova de um primo já falecido do imperador Akihito.

Seu marido, Kei Moriya, de 32 anos, trabalha para uma empresa de transporte de mercadorias.

O casal, que se conheceu jogando tênis, se casou em uma cerimônia tradicional realizada em um templo de Tóquio.

A princesa receberá quase US$ 1 milhão (R$ 3,72 milhões) do Estado, segundo as leis que regem a família imperial. O dinheiro será usado para manter seu padrão de vida.