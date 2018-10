Os aeroportos mais estranhos do mundo

Istambul, na Turquia, acaba de inaugurar o que será o maior aeroporto do mundo - com capacidade para receber 90 milhões de passageiros até 2021 e 200 milhões de passageiros até 2028.

Essa quantidade é quase o dobro da capacidade do Aeroporto de Atlanta (EUA), o que teve o maior trânsito de passageiros no mundo no ano passado.

O novo aeroporto turco foi, porém, envolto em críticas durante sua construção: ao menos 30 trabalhadores morreram nos três anos de obras.

O Aeroporto de Ataturk, o principal de Istambul no momento, será transformado, em dezembro, em um campo aéreo privado.

