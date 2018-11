Ônibus despenca de ponte após briga entre motorista e passageira

Um ônibus despencou de uma ponte em Chongqing, na China, matando ao menos 13 pessoas.

O acidente, ocorrido na semana passada, teria sido causado por uma briga entre o motorista e uma passageira alguns momentos antes.

Imagens de câmeras de segurança de dentro do ônibus mostram o condutor discutindo com uma pessoa, que o agride – ele revida em seguida e perde o controle da direção.

O veículo invade a pista ao lado e colide contra a grade de proteção nas laterais da ponte. A gravação é interrompida depois disso.

A polícia chinesa diz que a briga foi a causa do acidente.

Uma versão do vídeo com som foi divulgada pela mídia do país.

A passageira, uma mulher de 48 anos, teria brigado com o motorista porque ele não havia parado no ponto que ela queria.

A polícia diz que ela agrediu o motorista com seu celular quando ele se recusou a parar para que ela descesse.

O veículo caiu de uma altura de 50 metros, dentro do rio Yangtze.

Uma grande operação de resgate foi realizada, mas não há relatos de sobreviventes. Duas pessoas estão desaparecidas.

O ônibus foi retirado do rio a uma profundidade de 71 metros na quarta-feira.

O acidente chocou a China. Nas redes sociais, alguns culparam a passageira pelo ocorrido, enquanto outros criticaram o motorista por ter reagido à agressão.

