O que se sabe sobre o ataque que matou ao menos 12 em bar na Califórnia

Direito de imagem EPA Image caption Pessoas que estavam no bar quebraram janelas para escapar, enquanto outras se esconderam em banheiros

Este texto está sendo atualizado com novas informações.

Ao menos 12 pessoas foram mortas em um ataque em um bar em Thousand Oaks, cidade a 64 km de Los Angeles, no Estado da Califórnia, Estados Unidos. Um policial está entre os mortos.

Segundo relatos, os tiros começaram às 23h20 do horário local na quarta-feira. Autoridades dizem que o suspeito foi encontrado morto dentro do bar e que acreditam que ele pode ter se matado. O atirador ainda não foi identificado, e não se sabe sua motivação.

Outras 10 a 12 pessoas foram feridas.

Ao menos 200 pessoas estavam no bar, chamado Borderline Bar and Grill, em uma festa de música country.

Durante o tiroteio, pessoas que estavam dentro no local quebraram janelas para escapar. Outras se esconderam nos banheiros.

Segundo relatos, o suspeito pode ter usado granadas de fumaça e ao menos uma arma, descrita por testemunhas como uma pistola semiautomática.

"Quando os policiais chegaram, o tiroteio ainda estava acontecendo", disse Eric Buschow, porta-voz da delegacia da região.

O policial morto se chamava Ron Helus. Ele tinha 29 anos de experiência e iria se aposentar no ano que vem. Ele foi baleado diversas vezes e declarado morto no hospital. Helus deixa um filho.

Direito de imagem EPA Image caption Policiais permanecem no local

Um homem que foi ferido disse ao canal de televisão local KTLA que os tiros soavam como "fogos de artifício".

"Nos jogamos no chão e houve muita gritaria. Meu amigo é o DJ. Ele suspendeu a música e só escutamos gritos", afirmou.

Outra testemunha de dentro, Teylor Whittler, descreveu o pânico dentro do bar.

"Eu estava na pista de dança quando ouvi os tiros. Olhei para trás e todo mundo estava gritando para nos jogarmos no chão", ela contou.

"Houve um pânico generalizado. Passaram por cima de mim, fui pisoteada e fiquei no chão até que um cara atrás de mim me levantou e me levou para fora."

