Príncipe Charles: 70 anos em 70 fotos

No aniversário de 70 do príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, a BBC apresenta uma imagem da Press Association para cada ano de sua vida.

Filho da Rainha Elizabeth e do Duque de Edimburgo, Charles Philip Arthur George Windsor comemorou seu septuagésimo aniversário nesta quarta (14).

1948

1949

Direito de imagem PA Image caption Príncipe Charles no colo do pai, o Duque de Edimburgo, no terreno da Windlesham Moor, a casa de fazenda onde a família morava na época

1950

Direito de imagem PA Image caption Charles e sua mãe assistem a passagem da Rainha Juliana e do Príncipe Prince Bernhard na Holanda

1951

Direito de imagem PA Image caption Com o rei George 6º, seu avô, na celebração de seu terceiro aniversário no Palácio Buckingham Palace. Essa foi a primeira foto do rei tirada apó sua cirurgia de pulmão.

1952

Direito de imagem PA Image caption Prince Charles com a mãe, já coroada rainha, no ano de seu quarto aniversário

1953

Direito de imagem PA Image caption Retrato do príncipe na comemoração de seu aniversário de cinco anos

1954

Direito de imagem PA Image caption A princesa Anne e o príncipe Charles com a avó, a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, em Windsor. A foto foi tirada pouco depois que as crianças viajaram para Tobruk, na Líbia, para se juntar ao rei e à rainha, que estavam fazendo um tour pelos países que já fizeram parte do Império Britânico

1955

Direito de imagem PA Image caption Com um traje tradicional escocês em seu sétimo aniversário

1956

Direito de imagem PA Image caption Com os pôneis no Windsor Great Park, onde seu pai, o Duque de Edimburgo, estava jogando polo

1957

Direito de imagem PA Image caption Com o pai em um barco no rio Medina

1958

Direito de imagem PA Image caption A caminho da Escola Cheam, em Berkshire; ele foi educado em casa até os 8 anos

1959

Direito de imagem PA Image caption Retrato de Charles com a família no Castelo de Windsor; com a família está Sugar, um dos corgis da rainha

1960

Image caption O príncipe Charles e a princesa Anne ganharam um irmão, o príncipe Andrew, em 1960

1961

Direito de imagem PA Image caption Cavalgando no Castelo de Windsor com a mãe, a Rainha Elizabeth

1962

Direito de imagem PA Image caption Chegando a sua nova escola, Gordonstoun, junto com o pai (à esq.) e o capitão Iain Tennant

1963

Direito de imagem PA Image caption A família real no caminho para a Abadia de Westminster para o casamento da princesa Alexandra com Angus Ogilvy

1964

Direito de imagem PA Image caption Príncipe Charles, que tinha acabado de se recuperar de uma pneumonia, no Windsor Great Park

1965

Direito de imagem PA Image caption Príncipe Charles como Macbeth em uma peça da escola Gordonstoun; os pais deles estavam na plateia para assistir à performance

1966

Direito de imagem PA Image caption Retrato do príncipe encomendado para seu aniversário de 18 anos

1967

Direito de imagem PA Image caption Com Bill Edwards (dir.) na Universidade de Cambridge, onde ele estudou arqueologia e antropologia

1968

Direito de imagem PA Image caption Jogando críquete no Kent, um dos condados da Inglaterra

1969

Direito de imagem PA Image caption A rainha Elizabeth II nomeia o príncipe Charles como príncipe de Gales em cerimônia no castelo de Caernarfon

1970

Direito de imagem PA Image caption Ensaiando para uma esquete em evento na Universidade de Cambridge

1971

Direito de imagem PA Image caption No volante de seu Aston Martin DB6 conversível em Londres

1972

Direito de imagem PA Image caption A Família Real no Palácio de Buckingham: príncipe Charles, princesa Anne e príncipe Andrews com o irmão mais novo, príncipe Edward

1973

Direito de imagem PA Image caption Em 1973 o príncipe Charles era sub-tenente da Marinha Real

1974

Direito de imagem PA Image caption Um ano depois, ele aparece prestes a decolar em seu primeiro voo de 'controle duplo' em um helicóptero da Marinha Real Wessex V

1975

Direito de imagem PA Image caption Sob o gelo do Ártico na Resolute Bay, no Canadá

1976

Direito de imagem PA Image caption De visual novo, com barba, participando do tradicional evento Badminton Horse Trials

1977

Image caption A dupla de comediantes Morecambe e Wise divide o palco com o príncipe Charles durante o especial Royal Charity Show

1978

Direito de imagem PA Image caption O príncipe de Gales pratica windsurfing em evento na Ilha de Wight

1979

Direito de imagem PA Image caption Em 1979, o príncipe de Gales cumpriu uma ambição de pilotar um avião biplano do pré-guerra; ele voou sobre o céu de Oxfordshire

1980

Direito de imagem PA Image caption Príncipe Charles em seu cavalo Allibar durante corrida para amadores em que terminou no segundo lugar

1981

Direito de imagem PA Image caption Recém-casados, o príncipe Charles e a princesa Diana são transportados de carro para o Palácio de Buckingham

1982

Direito de imagem PA Image caption O primogênito do casal real, o príncipe William, nasceu em 1982

1983

Direito de imagem PA Image caption A princesa e o príncipe de Gales durante visita ao Canadá

1984

Direito de imagem PA Image caption Príncipe Charles brinca com o príncipe William no jardim de casa, o Palácio de Kensington

1985

Direito de imagem PA Image caption O príncipe de Gales tenta fazer movimentos de break-dancing em uma discoteca de Sussex durante evento beneficente

1986

Direito de imagem PA Image caption O príncipe recebe um prêmio e um beijo da princesa Diana depois de uma partida de polo

1987

Direito de imagem PA Image caption O príncipe Charles atravessa ponte em meio a trilha nos arredores da montanha Ben Nevis, na Escócia

1988

Direito de imagem PA Image caption Em seu novo uniforme como capitão da Marinha Real

1989

Direito de imagem PA Image caption A família real durante viagem às ilhas Scilly, na Inglaterra

1990

Direito de imagem PA Image caption Durante visita a tropas britânicas na Arábia Saudita, o príncipe Charles andou em um tanque de guerra

1991

Direito de imagem PA Image caption Em 1991, ele visitou um grupo de jovens desempregados que participavam de um programa de assistência social

1992

Direito de imagem PA Image caption O príncipe Charles e a princesa Diana visitam memorial na Coreia do Sul; em 1992, eles se divorciaram, citando 'diferenças irreconciliáveis'

1993

Direito de imagem PA Image caption A rainha Elizabeth e o príncipe Charles assistem a corrida durante comemoração dos 40 anos da coração da rainha

1994

Direito de imagem PA Image caption O príncipe de Gales observa o pouso de paraquedistas durante comemoração do 50º aniversário da Batalha de Arnhem

1995

Direito de imagem PA Image caption O príncipe de Gales à frente dos dois filhos em brincadeira com tobogã na neve na Suíça

1996

Direito de imagem PA Image caption O príncipe Charles aparece sentado sozinho sobre pedras que compõem a Calçada dos Gigantes, um monumento natural na Irlanda do Norte

1997

Direito de imagem PA Image caption O duque de Edimburgo, o príncipe William, o conde Spencer, o príncipe Harry e o príncipe de Gales acompanham a procissão funeral da princesa Diana; após a morte dela, Charles insistiu que ela recebesse uma homenagem com honraria real

1998

Direito de imagem PA Image caption Ele comemorou seu aniversário de 50 anos em 1998 com sua mãe, a rainha, no palácio de Buckingham

1999

Direito de imagem PA Image caption Um ano depois, Charles foi visto em público com Camilla pela primeira vez. Ela depois virou sua mulher

2000

Direito de imagem PA Image caption Durante uma viagem pelo Caribe, Charles vestiu um chapéu rastafari, provocando muita risada da população local no centro comunitário de Trenchtown, Jamaica

2001

Direito de imagem PA Image caption Charles e sua avó, a Rainha Mãe, eram muito próximos. Aqui eles se divertem durante a inauguração de uma escultura no Grampian Transport Museum, em Aberdeenshire, na Escócia

2002

Direito de imagem PA Image caption Em 2002, o príncipe fez vigília à beira do caixão de sua avó na véspera do seu enterro

2003

Direito de imagem PA Image caption Três geraçoes da família real britânica - rainha Elizabeth e seu marido, o duque de Edimburgo, o filho mais velho, o príncipe de Gales e o príncipe William antes de um jantar de gala que comemorou 50 anos da coroação de Elizabeth

2004

Direito de imagem PA Image caption Charles e seu filho mais velho, William, brincam com a imprensa na pista de ski em Madrisa, na Suíça

2005

Direito de imagem PA Image caption Em 2005, Charles se casou com Camilla Parker Bowles, que se tornou duquesa de Cornwall

2006

Direito de imagem PA Image caption Charles e Camilla com os filhos dele, William e Harry, na Academia Militar Real de Sandhurst depois de um evento que comemorou a conclusão do treinamento de Harry como oficial

2007

Direito de imagem PA Image caption Em 2007, a rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo comemoraram bodas de diamante. Aqui a família posa para uma foto formal antes de um jantar

2008

Direito de imagem PA Image caption O príncipe e sua mulher se divertem nos Highland Games, competição esportiva na Escócia

2009

Direito de imagem PA Image caption Charles e Camilla na praia da ilha Seymour, parte do arquipélago de Galápagos, no Pacífico

2010

Direito de imagem PA Image caption Charles olha pela janela de um helicóptero militar em viagem ao Afeganistão

2011

Direito de imagem PA Image caption Em 2011, seu filho mais velho se casou com Kate Middleton. Aqui o príncipe está com a Duquesa de Cornwall e seus pais da abadia de Westminster, esperando o início da cerimônia

2012

Direito de imagem PA Image caption O príncipe William, agora duque de Cambridge, mostra a seu pai um dos helicópteros Sea King que ele pilota

2013

Direito de imagem PA Image caption O príncipe e a duquesa em evento para a instituição de caridade Elephant Family, que atua para salvar elefantes na Ásia da extinção

2014

Direito de imagem PA Image caption O príncipe brinda a veteranos do dia-D num centro comunitário em Ranville, na Normandia, como parte das comemorações do aniversário de 70 anos da campanha, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial

2015

Direito de imagem PA Image caption A duquesa de Cornwall, o príncipe de Gales, o príncipe George, o duque e a duquesa de Cambridge e a rainha Elizabeth II na varanda do palácio de Buckingham depois da parada de cavalos em comemoração ao aniversário da rainha

2016

Direito de imagem PA Image caption A rainha Elizabeth II, o duque de Edimburgo e o príncipe de Gales em Poundbury. O príncipe desenhou o plano da cidade, depois de traçá-lo no seu livro "A Vision of Britain"

2017

Direito de imagem PA Image caption O príncipe de Gales, conhecido como duque de Rothesay na Escócia, bate continência durante evento de bandas marciais no Castelo de Edimburgo

2018

Direito de imagem PA Image caption E para dar sorte, a imagem número 71 nos traz aos dias de hoje. O príncipe entra com Meghan Markle na igreja de St. George durante seu casamento com o príncipe Harry

Direito de imagem Chris Jackson/Clarence House/PA Image caption Mas por que parar agora? Veja mais uma foto divulgada por ocasião do aniversário do Príncipe Charles. Nela há três gerações da família real: Charles com sua mulher, seus filhos e netos.

Todas fotos fazem parte do arquivo da Press Association