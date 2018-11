Guerra do Iêmen: a batalha que pode ser crucial em um país tomado pela fome

Uma nova batalha pode ameaçar ainda mais a vida dos iemenitas. O Iêmen, no Oriente Médio, vive um conflito civil que escalou desde 2015, e que deixou milhares de habitantes em situação de fome e miséria.

Forças de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita têm avançado nas áreas dominadas por rebeldes xiitas e planejam uma operação na cidade portuária de Hadaydah.

A ação no porto de Hudaydah coloca em risco a vida de milhões de iemenitas. Cerca de 80% de material humanitário, combustíveis e bens de comércio chegam pelo porto.

Autoridades da ONU alertaram para o perigo que a destruição do porto pode representar à vida população.

O Iêmen vem sofrendo com a guerra civil desde 2015, quando Estados árabes intervieram depois que o movimento rebelde Houthi tomou controle de grande parte do oeste do país e forçou que o presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi fugisse do país.

Ao menos 6.600 civis foram mortos e 10.560 feridos na guerra, segundo a ONU. O conflito também deixou 22 milhões de pessoas dependentes de ajuda humanitária.

