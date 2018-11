Direito de imagem Divulgação Image caption Bons resultados trouxeram admiradores e fama a Ghosn, que virou personagem de mangá

Os japoneses buscam novos adjetivos para definir Carlos Ghosn, o executivo preso nesta semana em Tóquio por sonegação fiscal e uso de ativos da empresa para fins pessoais.

Até antes de o escândalo vir à tona, o franco-brasileiro de 64 anos era venerado como o herói que salvou a montadora Nissan da bancarrota duas décadas atrás.

Apesar do remédio amargo que aplicou, com a demissão de 21 mil trabalhadores, redução do número de fornecedores e fechamento de fábricas, Ghosn alcançou em pouco tempo os resultados prometidos e conquistou admiradores e fama, a ponto de virar personagem de mangá (histórias em quadrinhos japonesas), tema de diversos livros e inspirar a criação de um "bentô", como são chamadas as marmitas no Japão.

A história do executivo nascido em Porto Velho (Rondônia), de sangue libanês por parte de pai e nigeriano pelo lado da mãe, inspirou o desenhista Takanobu Toda e a roteirista Yoko Togashi a criarem uma série para a revista de mangá Big Comic Superior.

A verdadeira história de Carlos Ghosn, como foi intitulada, foi publicada a partir de novembro de 2001, com tiragem de 500 mil exemplares, e depois compilada em livro de 160 páginas no ano seguinte.

Agora, a Promotoria Pública de Tóquio aplica ao executivo, preso na segunda, o adjetivo de sonegador de pelo menos metade do salário, o equivalente 5 bilhões de ienes (cerca de US$ 44 milhões) entre 2011 e 2015. É uma parte da vida de Ghosn que destoa completamente da imagem apresentada no mangá.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ghosn recebeu o apelido de 'eliminador de custos' nos anos 1990

Delação premiada

A investigação da Promotoria de Tóquio só foi possível graças a uma mudança na legislação japonesa em junho deste ano que passou a permitir a delação premiada.

O novo sistema de colaboração para acusados de crimes de colarinho branco e evasão fiscal permitiu um acordo de delação com um executivo estrangeiro do departamento jurídico da Nissan, suspeito de envolvimento em um possível esquema com residências particulares em diversos países usadas pelo executivo e que estão sob investigação das autoridades.

A operação montada para a prisão de Ghosn envolveu três equipes.

Uma ficou de prontidão no aeroporto de Haneda (em Tóquio) aguardando o pouso do jato corporativo com o executivo a bordo. Quando a aeronave pousou, às 16h35 da segunda-feira, outros dois grupos de investigadores entraram na sede da Nissan, em Yokohama, e na residência do empresário na capital japonesa.

Ghosn ficará preso por pelo menos 10 dias – segundo as leis japonesas, ele poderia ficar detido por até 23 dias sem acusação formal.

Ele está em uma cela com três tatames, um vaso sanitário e uma mesinha. Recebe três refeições básicas e tem direito a dois banhos por semana.

Direito de imagem Divulgação Image caption Bons resultados trouxeram admiradores e fama a Ghosn, que virou personagem de mangá

Greg Kelly, outro executivo da Nissan, também foi preso pela força-tarefa. Ele e Ghosn também são acusados de reportar valores de compensação nos relatórios da Bolsa de Valores de Tóquio menores que os reais. Os advogados deles não comentaram as acusações.

Após reunião emergencial na terça-feira, o conselho de administração da Renault decidiu manter o executivo na chefia da empresa – o atual COO, Thierry Bolloré, assumirá o comando enquanto Ghosn estiver "temporariamente incapacitado".

Osamu Masuko, à frente da Mitsubishi Motors, afirmou que será difícil gerir a estratégia em conjunto sem Ghosn.

As três montadoras se transformaram no segundo maior grupo automobilístico do mundo e temem agora um impacto também nas vendas. O grupo chegou ao topo em 2017, com 10,6 milhões de veículos comercializados.

Uma questão de valores

Antes do escândalo, o salário de Ghosn já gerava controvérsia no Japão - e fora do país.

Ele é um dos executivos mais bem pagos entre as companhias japonesas. Em 2016, seu rendimento pela Nissan declarado foi de 1,09 bilhão de ienes (R$ 33,4 milhões), quase o mesmo valor recebido no ano anterior.

Em 2017, pela primeira vez em quatro anos, ele teria ganho menos de 1 bilhão: os recebimentos teriam caído 33% em relação ao ano anterior, para 730 milhões de ienes.

Direito de imagem Divulgação Image caption Rosto do executivo figurou até em marmitas japonesas

Aos vencimentos na Nissan ele adicionava ainda a remuneração que recebia da Renault (cerca de 7 milhões de euros, ou R$ 30 milhões) e da Mitsubishi Motors (220 milhões de ienes, ou R$ 7,3 milhões).

Os valores exorbitantes despertavam críticas e chegaram a ser motivo de atrito entre ele e o presidente da França, Emmanuel Macron. O governo francês tem participação nos negócios da Renault, e pediu redução de 30% dos ganhos do executivo como CEO da companhia por considerá-lo exagerado.

Ghosn foi preso no Japão sob a acusação de não ter declarado renda de cerca de US$ 44 milhões (cerca de R$ 165,3 milhões) referentes a salários que recebeu de 2010 a 2015.

Os promotores também suspeitam que Ghosn possa ter embolsado cerca de US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 33,8 milhões), equivalente a um terço do montante aprovado na assembleia geral anual dos acionistas da Nissan para ser pago aos executivos da empresa. Desde 2010, teriam sido repassados apenas US$ 18 milhões dos US$ 27 milhões autorizados.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ghosn também é presidente e diretor-executivo da Renault e da Mitsubishi Motors

Também há suspeitas de que uma das filiais da multinacional tenha gasto quase US$ 18 milhões (cerca de R$ 67,6 milhões) em imóveis de luxo em quatro países supostamente usados pelo executivo, além de usar dinheiro da empresa para pagar despesas de sua família com viagens.

Promotores investigam propriedades em Paris, Amsterdã, Beirute e Rio de Janeiro, onde ele costuma passar o Ano-Novo.

Após o caso da Nissan, a Mitsubishi Motors pode realizar também uma investigação interna para apurar se houve casos semelhantes de sonegação e malversação. Ghosn era membro da administração da montadora desde a aquisição da empresa em 2016.

No ano passado, Ghosn foi forçado a repassar o bastão de presidente da Nissan para um executivo japonês. O escolhido foi Hiroto Saikawa, que assumiu o cargo em abril de 2017. Desde então, ele ocupava a posição de presidente do conselho da companhia.

Saikawa disse que a empresa vinha realizando investigações internas há meses após receber queixas anônimas. Segundo a imprensa japonesa, o caso foi encaminhado para a Promotoria Pública depois de um acordo ter sido assinado entre a Nissan e o Ministério Público, a fim de conseguir redução de pena e do valor das multas previstas pela nova lei de delação premiada.

Logo após a prisão de Ghosn, Saikawa reuniu a imprensa para declarar, em tom de indignação, que lamentava muito o episódio e se sentia traído. Após o ocorrido, ele disse acreditar ser inevitável um grande golpe nas vendas dos veículos das três marcas da aliança, que chegaram a comercializar 5,54 milhões de unidades no primeiro semestre do ano.

Ele atribuiu o episódio, entre outros fatores, ao poder concentrado nas mãos de uma única pessoa durante quase duas décadas.

Na manhã da terça-feira, o CEO reuniu funcionários do alto escalão e diretores na sede da Nissan em Yokohama, perto de Tóquio, para falar sobre o caso e pedir a colaboração de todos nas investigações.

Direito de imagem Divulgação Image caption Carlos Ghosn (representado em foto e em versão mangá no canto inferior direito) dividia espaço com heróis fictícios em publicações japonesas

'Herói' de mangá

Os quadrinhos japoneses que contam a história de Ghosn ressaltam sua paixão por carros, a ponto de conseguir identificar o modelo só pelo ronco do motor.

Os desenhos mostram ainda o momento em que ele é enviado pela montadora francesa Renault para implantar o plano de revitalização da Nissan no Japão.

Muitas das medidas implantadas eram consideradas ousadas pelos japoneses, como a mudança da língua oficial da empresa para o inglês e o fim das promoções baseadas na idade para se focar na competência e inclusão de gestores estrangeiros.

Ghosn também se destacou por uma gestão focada em metas numéricas de comprometimento e, diferentemente das práticas convencionais da indústria japonesa, adotou um estilo mais agressivo. Um episódio muito citado é o de quando fez negociação dura para conseguir a redução dos custos de chapas de aço, levando à concorrência entre as siderúrgicas.

Workaholic e impetuoso, diz que não gosta de perder tempo, por isso engole a comida e não aprecia golfe, por ser um esporte que demanda muito tempo.

'Ghosn-san'

De ascendência libanesa e cidadania francesa, Ghosn diz em sua autobiografia que sua origem o deixou com um sentimento de ser diferente, o que facilita a adaptação a novas culturas.

Formado em engenharia pela Escola Politécnica e pela Escola de Minas de Paris, ele começou a trajetória na Michelin – ocupando cargos na França e no Brasil. Na sequência, foi para a Renault. Ele se juntou à Nissan em 1999, depois que a empresa francesa comprou uma participação na montadora japonesa, e se tornou seu principal executivo em 2001.

Ghosn é um dos raros estrangeiros a assumir o topo de uma corporação no Japão – um de seus trunfos no ambiente corporativo era ser poliglota, fluente em português, espanhol, italiano, francês e inglês, além de ter bom conhecimento em japonês.

Direito de imagem Fátima Kamata/BBC News Brasil Image caption O caso tem gerado interesse na imprensa japonesa

Em uma pesquisa de opinião realizada em 2011, perguntaram aos japoneses quem eles gostariam que governasse o país. Ele ficou em sétimo lugar, na frente do ex-presidente dos EUA Barack Obama (em nono). Chegou a ser cogitado como candidato à Presidência do Líbano.

Diante de tanta popularidade e poder, os efeitos do choque "Ghosn-san", forma carinhosa como muitos japoneses se referem ao executivo franco-brasileiro, foram imediatos.

Um dia após a prisão, as ações da Nissan despencaram 5,4% na Bolsa de Valores de Tóquio e as da Mitsubishi Motors, 6,8%. Há uma crescente preocupação com o futuro da aliança global que também envolve a francesa Renault.

Se condenado por violação da legislação de instrumentos financeiros do Japão, ele poderá pegar penas de até dez anos de prisão, uma multa de 10 milhões de ienes (cerca de R$ 334 mil), ou ambos, enquanto a montadora enfrentaria multa de até 700 milhões de ienes (cerca de R$ 23,4 milhões).

Nos últimos dias, a imprensa japonesa tem dado bastante atenção ao caso - uma emissora chegou a ir à cidade de Oizumi, que tem uma comunidade grande de brasileiros, para ouvir opinião dos locais sobre o caso.

