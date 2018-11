Uma lista de 100 mulheres influentes e inspiradoras de todo o mundo, selecionadas pela BBC

BBC 100 Mulheres divulgou sua lista de 100 mulheres inspiradoras e influentes e que se destacaram em suas áreas de atividade em 2018.

Com a ajuda delas iremos explorar uma ampla variedade de temas, revelando a ação de mulheres que a História manteve esquecidas até então.

Contaremos a história de mulheres de mais de 60 países, verdadeiras líderes, guerreiras, heroínas do dia-a-dia, com idades variando de 15 a 94 anos,

Elas irão nos contar o que jogarão na Lata de Lixo da Liberdade, nossa lixeira digital onde serão lançados todos os itens que estão impedindo a liberdade e o crescimento das mulheres.

Muitas vão contar histórias de superação, de luta contra adversidades - desde a britânica que usou o tempo que passou na prisão para criar um negócio inspirador, até a menina afegã que por pouco não foi trocada por um menino.

A seguir, listamos as 100 mulheres escohidas em ordem alfabética pelo sobrenome, e informamos também a idade de cada uma, assim como profissão e país de origem e damos uma curta biografia

1) Abisoye Ajayi-Akinfolarin, 33 - Empreendedora com impacto social, Nigéria.

Abisoye é a criadora da GirlsCoding, uma ONG que ensina programação, web design e desenvolvimento de sites que ajudam a resolver problemas em suas comunidades.

2) Esraa al-Shafei, 32 - Diretora executiva da organização sem fins lucrativos, Majal.org., Bahrain.

Esraa é a fundadora de várias plataformas digitais que têm por objetivo dar voz àqueles sem representatividade no Oriente Médio e Norte da África.

3) Svetlana Alekseeva, 18 - Modelo, Rússia.

Svetlana sobreviveu a um incêndio que a deixou com queimaduras em praticamente metade do corpo e atualmente ajuda pessoas desfiguradas e com cicatrizes a se sentirem melhor em relação ao seu corpo e sua aparência.

4) Lizt Alfonso, 51 - Diretora e coreógrafa, Cuba.

Lizt criou uma companhia de dança fusion que tem reconhecimento internacional e já se apresentou em centenas de cidades ao redor do mundo.

5) Nimco Ali, 35 - Escritora e ativista, Somalilândia.

Nimco é uma premiada ativista contra a FGM (mutilação genital feminina, na sigla em inglês).

6) Isabel Allende, 76 - Escritora, Peru.

Isabel é a escritora em língua espanhola mais lida no mundo, com mais de 70 milhões de livros vendidos em 42 línguas diferentes.

7) Boushra Yahya Almutawakel, 49 - Artista, fotógrafa e ativista, Iêmen.

Boushra é a primeira fotógrafa profissional iemenita. Seu trabalho já foi mostrado em publicações internacionais e fotos suas foram adquiridas pelo Museu Britânico.

8) Alina Anisimova, 19 - Estudante de programação, Quirguistão.

Alina lidera a Escola Espacial do Quirguistão, que pretende colocar em órbita o primeiro satélite do país.

9) Frances Arnold, 62 - Professora de Engenharia Química, Bioengenharia e Bioquímica, EUA.

Frances foi a vencedora do Prêmio Nobel de Química deste ano. Seu trabalho em enzimas é utilizado em diversos laboratórios, na fabricação de vários produtos que vão desde remédios avançados a detergentes.

10) Uma Devi Badi, 54 - Primeira-ministra, Nepal.

Uma é da comuinidade Badi, considerada classe inferior no Nepal e se empenha para mudar essa percepção.

11) Judith Balcazar, 65 - Estilista aposentada, Reino Unido.

Judith trabalhou em diversas grifes antes de se tornar cofundadora da Giggle Knickers, empresa dedicada à produção de calcinhas especiais para mulheres que sofrem de incontinência urinária.

12) Cindy Arlette Contreras Bautista, 28 - Advogada, Peru.

Arlette se tornou símbolo do movimento NiUnaMenos - Nem Uma (mulher) a Menos - contra a violência doméstica no Peru, após um vídeo em que aparecia sendo atacada pelo então namorado ter viralizado na internet.

13) Leyla Belyalova, 61 - Professora universitária, Uzbequistão.

Leyla é uma professora universitária que se dedica à preservação do ecossistema das montanhas do Uzbequistão e à proteção de pássaros, incluindo aves de rapina.

14) Analia Bortz, 51 - Doutora, rabina e bioeticista, Argentina.

Analia é médica e bioeticista, ela se dedica ao tratamento holístico de mulheres que sofrem de infertilidade.

15) Fealofani Bruun, 35 - Mestre em iatismo (Yachtmaster), Samoa.

Fealofani é a primeira mulher da Samoa e de toda região do Pacífico a se tornar Yatchmaster, o posto máximo na carreira de uma velejadora, e aguarda com ansiedade sua primeira viagem a bordo de uma canoa polinésia tradicional.

16) Raneen Bukhari, 31 - Curadora e gerente de mídia social, Arábia Saudita.

Raneen é curadora e consultora de arte, ela também trabalha na empresa de design de sua família.

17) Joy Buolamwini, 28 - Artista e pesquisadora de IA (Inteligência Artificial), Canadá.

Joy é uma 'poetisa da programação', utilizando arte e pesquisa na abordagem das implicações sociais da inteligência artifical.

18) Barbara Burton, 62 - CEO da BehindBras, Reino Unido.

Barbara criou a BehindBras, que ensina e capacita mulheres prisioneiras a iniciar uma carreira na indústria da moda após deixarem a prisão.

19) Tamara Cheremnova, 62 - Escritora, Rússia.

Tamara sofre de paralisia cerebral. Ela escreve contos de fadas, o que lhe deu o apelido de "Contadora de Histórias da Sibéria".

20) Chelsea Clinton, 38 - Vice-presidente da Fundação Clinton, EUA.

Chelsea é a autora de inúmeros livros e é também vice-presidente da Fundação Clinton, onde comanda diversas iniciativas, incluindo o empoderamento da nova geração de lderes.

21) Stacey Cunningham, 44 - Presidente, Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), EUA.

Stacey, a 67ª presidente da New York Stock Exchange, se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo na história de 226 anos do grupo.

22) Jenny Davidson, 50 - CEO da Stand Up Placer, EUA.

Jenny ajuda sobreviventes de violência doméstica, ataques sexuais e tráfico humano. Ela administra uma organização que abriga sobreviventes e seus animais domésticos.

23) Asha de Vos, 39 - Bióloga marinha, Sri Lanka.

Asha trabalha na área de conservação marinha dedicada ao aumento de oportunidades profissionais, diversidade e inclusão nesse campo.

24) Gabriella Di Laccio, 44 - Soprano e fundadora do Projeto Donne: Women in Music, Brasil.

Gabriella é uma soprano gaúcha, premiada internacionalmente, e é a fundadora de um projeto que tem objetivo de celebrar e promover o trabalho de mulheres compositoras.

25) Xiomara Diaz, 34 - Empresária, dona de restaurante e fundadora de organização beneficente, Nicarágua.

Xiomara utiliza sua influência como empresária para identificar e combater exploração sexual e aumentar a conscientização sobre o tema na Nicarágua.

26) Noma Dumezweni, 49 - Atriz, Reino de eSwatini (antiga Suazilândia).

Noma se tornou a primeira atriz a interpretar Hermione Granger, a personagem de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, na fase adulta. A peça está em cartaz no West End de Londres e na Broadway, em Nova York.

27) Chidera Eggerue, 23 - Blogueira 'Slumflower', Reino Unido.

Chidera é uma escritora, autora de bestsellers e ativista. Ela é o nome por trás do movimento de mídia social #saggyboobsmatter, promovendo novas conversas, debates e interações sobre diferentes percepções do corpo feminino.

28) Shrouk El-Attar, 26 - Técnica eletrônica, Egito.

Shrouk é refugiada e trabalha como técnica em projetos eletrônicos. Ela utiliza suas habilidades como dançarina da dança do ventre para chamar atenção para campanha a favor dos direitos da comunidade LGBT no Egito.

29) Nicole Evans, 44 - Vendedora varejista online, Reino Unido.

Aos 30 anos, Nicole foi diagnosticada com falência prematura do ovário, e atualmente ajuda outras mulheres que enfrentam problemas de menopausa precoce.

30) Raghda Ezzeldin, 26 - Mergulhadora livre em apneia, Egito.

Raghda é recordista de mergulho livre em apneia. Ela desce a profundidades extremas sem auxílio de respiradores artificiais.

31) Mitra Farazandeh, 42 - Artista, Irã.

Mitra é artista e porta-voz em defesa de portadores de deficiências físicas.

32) Mamitu Gashe, 72 - Cirurgiã e enfermeira auxiliar sênior, Etiópia.

Mamitu obteve certificado internacional como cirurgiã especializada em fístula (uma patologia que pode ocorrer no nascimento). Ela mesma foi vítima de fístula ao nascer.

33) Meena Gayen, 36 - Empresária, Índia.

Meena, juntamente com outras mulheres, trabalhou pela construção de uma estrada pavimentada no delta do Sundarbans para melhorar o acesso a seu vilarejo.

34) G.E.M., 27 - Cantora e compositora, China.

G.E.M. é cantora e compositora de grande sucesso comercial que utiliza sua influência para ajudar entidades beneficentes e organizações dedicadas ao ensino da música e combate à probreza.

35) Fabiola Gianotti, 58 - Física de partículas, Itália.

Fabiola é física de partículas e em 2016 se tornou diretora geral da Cern, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear.

36) Julia Gillard, 57 - Ex-primeira-ministra australiana, Reino Unido.

Julia se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na Austrália e atualmente se dedica a promover educação e liderança entre mulheres e meninas.

37) Elena Gorolova, 49 - Assistente social, República Checa.

Elena faz campanha contra a esterilização forçada de mulheres e se empenha para que crianças recolhidas a instituições sociais sejam devolvidas a suas famílias.

38) Randi Heesoo Griffin, 30 - Jogadora olímpica de hóquei sobre o gelo e cientista de dados, EUA.

Randi usou seu conhecimento de dados para enfrentar os críticos contrários ao nivelamento de salários entre homens e mulheres praticantes de hóquei sobre o gelo. Ela provou que as craques do hóquei desfrutam da mesma popularidade nas redes sociais dos jogadores masculinos. Foi dela o primeiro gol da equipe olímpica que uniu as duas Coreias, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.

39) Janet Harbick, 33 - Consultora dermatológica para bronzeamento artificial e "barriga de aluguel", Canadá.

Janet é mãe de cinco filhos, trabalha como consultora e aluga sua barriga sem nada cobrar, atualmente, ela está na sua segunda gravidez "de aluguel".

40) Jessica Hayes, 41 - Professora, EUA.

Jessica é virgem por convicção religiosa - fez voto perpétuo de castidade ao se tornar "noiva de Cristo" - e além de lecionar teologia no ensino médio, ela é também consultora vocacional.

41) Thando Hopa, 29 - Modelo, advogada e ativista, África do Sul.

Thando é advogada especializada em diversidade e inclusão. Em 2018, ela se tornou a primeira mulher negra sul-africana a ser selecionada para o Calendário Pirelli.

42) Hindou Oumarou Ibrahim, 35 - Ambientalista e advogada de mulheres e do povo indígena, Chade.

Hindou é uma mulher indígena do Chade. Ela defende a proteção do meio ambiente e os direitos da população indígena no cenário internacional.

43) Reyhan Jamalovav, 16 - Estudante e empresária, Azerbaijão.

Reyhan é uma jovem empresária, fundadora e atual CEO da Rainergy, empresa dedicada à produção de energia a partir da água da chuva.

44) Jameela Jamil, 32 - Atriz, escritora e ativista, Reino Unido.

Atualmente, Jameela participa da premiada série de TV The Good Place, da NBC. Ela criou a @i_Weigh, plataforma de mídia social que convida seus seguidores a postar algo de que se sentem orgulhosos.

45) Liz Johnson, 32 - Atleta paralímpica e empresária, Reino Unido.

Liz é uma nadadora, ganhadora de medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008. Ela criou uma agência de recrutamento que tem por objetivo eliminar os obstáculos que dificultam o emprego de pessoas com dificuldade de locomoção.

46) Lao Khang, 26 - Treinadora e jogadora de rúgbi, Laos.

Lao comandou a seleção feminina de rúgbi do Laos levando o time a conquistar vitórias internacionais históricas. Ela foi a primeira mulher da etnia Hmong a obter licença como treinadora.

47) Joey Mead King, 44 - Modelo, Filipinas.

Joey trabalha como modelo e apresentadora na Ásia. Ela e sua parceira, Angelina Mead King, foram protagonistas de um documentário que acompanhou a trajetória do casal durante a experiência de Angelina como transgênero.

48) Krishna Kumari, 40 - Política, Paquistão.

Krishna foi eleita para o Senado do Paquistão após uma bem sucedida campanha em que defendeu os direitos das mulheres, depois de ter sido forçada a trabalhar por três anos em regime de semi-escravidão, em que o trabalhador não recebe salário sob pretexto de amortizar uma dívida que mantém com os patrões.

49) Marie Laguerre, 22 - Estudante de engenharia civil e arquitetura, França.

Depois que um vídeo no qual aparece gritando contra um homem que tentou assediá-la ter viralizado na internet, Marie criou uma plataforma na qual mulheres podem compartilhar histórias de abusos que sofreram nas ruas.

50) Veasna Chea Leth, 44 - Advogada, Camboja.

Veasna foi a primeira mulher a estudar direito na Royal University of Law and Economics do Camboja. Ela foi obrigada a viver num porão do prédio da faculdade por falta de alojamentos femininos.

51) Ana Graciela Sagastume Lopez, 38 - Procuradora, El Salvador.

Em 2016, Ana foi nomeada chefe da unidade de investigações de casos de feminicído no país e desde o começo do ano ocupa a coordenadoria especial da promotoria de El Salvador para mulheres e feminicídio.

52) María Corina Machado, 51 - Líder política, Venezuela.

María Corina é uma líder política que fez campanha em defesa do processo democrático na Venezuela.

53) Nanaia Mahuta, 48 - Ministra do Desenvolvimento Maori, Nova Zelândia.

Nanaia foi deputada no parlamento neozelandês por 22 anos e foi a primeira mulher parlamentar a ostentar no rosto uma tatuagem maori.

54) Sakdiyah Maruf, 36 - Comediante stand-up, Indonésia.

Sakdiyah é a primeira mulher muçulmana comediante da Indonésia e usa seu humor para atacar o extremismo islâmico e a violência contra a mulher.

55) Lisa McGee, 38 - Escritora, Reino Unido.

Lisa é uma escritora de roteiros teatrais da Irlanda do Norte e é roteirista e a criadora da comédia Derry Girls, da TV britânica e que se tornou o humorístico com maior audiência do Channel 4 desde 2004.

56) Kirsty McGurrell, 30 - Coordenadora de organização beneficente, Reino Unido.

Kirsty criou a 4Louis, uma entidade beneficente que organiza baú de lembranças para pais que perderam seus filhos, após ela mesma ter sofrido uma grande perda quando seu filho Louis nasceu morto.

57) Becki Meakin, 52 - Gerente geral da Shaping Out Lives, Reino Unido.

Becki tem uma deficiência e se dedica a pequisar casos de desigualdade sofrida por pessoas que vivenciaram abusos domésticos. Ela também presta consultoria a serviços de assistência a refugiados visando maior inclusão do grupo na sociedade.

58) Ruth Medufia, 27 - Metalúrgica, Gana.

Ruth é soldadora, moradora de numa comunidade urbana e pretende servir de inspiração para jovens mulheres que queiram trabalhar na construção civil.

59) Larisa Mikhaltsova, 66 - Modelo e professora de música, Ucrânia.

Larisa é uma professora de acordeon e se tornou modelo aos 63 anos de idade.

60) Amina J Mohammed, 57 - Vice secretária-geral da ONU, Nigéria.

Ex-ministra nigeriana do Meio Ambiente, Amina foi também consultora especial do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

61) Yanar Mohammed, 58 - Presidente da Organização pela Liberdade das Mulheres do Iraque (OWFI, na silga em inglês), Iraque.

Yanar administra uma rede de abrigos destinados a ajudar sobreviventes de abusos no Iraque. A iniciativa já ajudou mais de 800 mulheres a abandonar situações em que eram vítimas de violência.

62) Joseline Esteffania Velasquez Morales, 26 - Estudante e coordenadora de ONG, Guatemala.

Joseline trabalha com meninas em comunidades lecionando educação sexual e debatendo aspectos de relações entre gêneros. Ela também se empenha para anular casamentos arranjados forçosamente.

63) Robin Morgan, 77 - Escritora e ativista, EUA.

Autora de 20 livros, Robin é também líder do movimento americano de mulheres e fundadora do The Sisterhood Is Global Institute e do Women's Media Center.

64) Nujeen Mustafa, 19 - Estudante, Síria.

Nujeen fugiu da guerra na Síria cruzando milhares de quilômetros em sua cadeira de rodas. Atualmente, ela faz campanha em defesa dos refugiados que têm deficiência.

65) Dima Nashawi, 38 - Artista, Síria.

Dima é uma palhaça e contadora de histórias que refletem sobre contos tradicionais sírios.

66) Helena Ndume, 58 - Oftalmologista, Namíbia.

Helena já realizou gratuitamente 35 mil operações de restauração da visão - muitos de seus pacientes a chmama de "Miraculosa doutora da Namíbia".

67) Kelly O'Dwyer, 41 - Deputada, Austrália.

Kelly foi ministra do Emprego e Relações Industriais, e posteriormente ocupou a pasta do Ministério das Mulheres no parlamento australiano, e se tornou a primeira mulher na Austrália a ter um bebê durante o mandato ministerial.

68) Yuki Okoda, 23 - Astrônoma, Japão.

Yuki estuda Física e se tornou a primeira pessoa a descobrir uma nova estrela que pode revelar as origens do nosso Sistema solar.

69) Olivette Otele, 48 - Professora de História na Bath Spa University, Camarões.

Olivette é uma historiadora e pesquisadora que se dedica à história colonial Europeia e seu legado pós colonial.

70) Claudia Sheinbaum Pardo, 56 - Prefeita da Cidade do México.

Claudia é a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita na Cidade do México. Ela também foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

71) Park Soo-yeon, 22 - Ativista digital, Coreia do Sul.

Soo-yeon é a fundadora de uma organização que tem por objetivo a erradicação de crimes sexuais cometidos no mundo digital.

72) Ophelia Pastrana, 36 - Comediante e celebridade midiática, Colômbia.

Ophelia é física, economista e comediante. Ela se tornou uma celebridade no mundo da mídia por falar abertamente sobre sua posição de transgênero.

73) Viji Penkoottu, 50 - Ativista, Índia.

Viji criou em Kerala um sindicato de mulheres e liderou a luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais às mulheres que trabalham como vendedoras - incluindo o direito a intervalos para que elas possam sentar para descansar durante a jornada de trabalho.

74) Brigitte Sossou Perenyi, 28 - Produtora de documentários, Gana.

Brigitte é uma premiada produtora de televisão. Ela revelou sua experiência em ter sido uma "trokosi" no Togo - meninas que são enviadas a templos religiosos para servir a sacerdotes como forma de pagamento pelos "pecados" cometidos por suas famílias.

75) Vicky Phelan, 44 - Gerente educacional, Irlanda.

Vicky é o nome por trás da denúncia que escandalizou a Irlanda ao revelar que centenas de mulheres não foram avisadas de que tinham recebido resultados incorretos de exames feitos para detecção de câncer de colo do útero.

76) Rahibi Soma Popere, 55 - Agricultora e fundadora do Banco de Sementes, Índia.

Uma iniciativa pioneira de Rahibi criou o movimento de preservação de sementes indígenas. Com isso ela conseguiu incrementar a produtividade da agricultura na sua comunidade tribal, no oeste da Índia.

77) Valentina Quintero, 64 - Jornalista, Venezuela.

Roteirista e apresentadora de programas de TV sobre turismo e meio ambiente, Valentina tem se dedicado a mostrar aos venezuelanos os quatro cantos de seu país.

78) Sam Ross, 30 - Auxiliar de restaurante, Reino Unido.

Por 10 anos, Sam trabalhou na cantina do Glasgow City College, e agora ela viaja pelo mundo como representante das pessoas com síndrome de Down.

79) Fatma Samoura, 56 - Secretária-geral da Fifa, Senegal.

Fatma se tornou a primeira mulher e primeira africana a ocupar a posição de secretária-geral da Fifa.

80) Juliet Sargeant, 53 - Projetista de jardins, Tanzânia.

A doutora Juliet abandonou a medicina para se tornar uma projetista de jardins. Ela se dedica a criar "espaços com uma aparência que faz as pessoas se sentir bem".

81) Sima Sarkar, 44 - Mãe em tempo integral, Bangladesh.

A foto de Sima carregando o filho deficiente de 18 anos para que o menino pudessee ser atendido em um posto médico viralizou nas redes sociais.

82) Shaparak Shajarizadeh, 43 - Ativista, Irã.

Shaparak desafiou as autoridades iranianas ao retirar o véu que lhe cobria a cabeça, em um protesto público contra a lei que obriga as mulheres a usarem o hijab. Ela agora vive no exílio, e pode ser condenada a 20 anos de prisão.

83) Haven Shepherd, 15 - Estudante e nadadora, Vietnã.

Haven se tornou atleta paralímpica após ter sobrevivido à explosão de uma bomba detonada pelos seus pais num atentado suicida.

84) Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin, 42 - Juíza, Malásia.

Nos casos que preside nos tribunais, Nenney luta em defesa das mulheres muçulmanas e quer mudar a percepção negativa das leis islâmicas da sharia.

85) Hayat Sindi, [idade não informada] - Principal consultora para assuntos científicos do presidente do Banco de Desenvolvimento Islâmico, Arábia Saudita.

Hayat é uma das líderes mundiais em biotecnologia. Ela também atua como embaixadora da Unesco para a Ciência, e é fundadora do i2 Institute, dedicado a incentivar criatividade, imaginação e inovação e difundir ingenuidade.

86) Jacqueline Straub, 28 - Teóloga, jornalista e escritora, Alemanha.

Jacqueline tem esperança de vir a ser ordenada padre pela Igreja Católica e faz campanha para romper a resistência do Vaticano.

87) Donna Strickland, 59 - Professora de Física, Canadá.

Donna é professora da University of Waterloo, no Canadá, e é uma das ganhadoras do Prêmio Nobel de Física de 2018.

88) Kanpassorn Suriyasangpetch, 30 - Dentista/empresária de tecnologia, Tailândia.

Após ter sofrido distúrbios mentais, Kanpassorn criou o primeiro app para bem estar mental da Tailândia.

89) Setsuko Takamizawa, 90 - Aposentada, Japão.

Setsuko está aprendendo inglês para acompanhar turistas que irão a Tóquio para os Jogos Olímpicos de 2020.

90) Nargis Taraki, 21 - Consultora legal, Afeganistão.

Nargis foi a quinta filha que seus pais tiveram em sucessão e, por isso, quase foi trocada por um menino. Seus pais consentiram que terminasse os estudos e agora ela faz campanha pelos direitos das mulheres.

91) Ellen Tejle, 34 - CEO da Fanzingo, Suécia.

Ellen lançou a campanha global A-rate, que chama atenção para a necessidade de aumentar a representação feminina nos elencos de filmes.

92) Helen Taylor Thompson, 94 - Ex-espiã e fundadora de organização beneficente, Reino Unido.

Helen era integrante do chamado "exército secreto" do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, e encarregada de enviar mensagens codificadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi fundadora do primeiro hospital de Primeiros Socorros da Europa.

93) Bola Tinubu, 51 - Advogada, Nigéria.

Bola é advogada corporativa e criou o primeiro serviço telefônico de ajuda às crianças da Nigéria.

94) Errollyn Wallen, 60 - Compositora, Belize.

Errollyn é uma artista e compositora. Ela já compôs 17 óperas e ganhou o prêmio Ivor Novello.

95) Safiya Wazir, 27 - Ativista comunitária, Afeganistão.

Safiya chegou aos Estados Unidos quando tinha 16 anos e nas eleições de meio de mandato em 2018 se tornou a primeira refugiada afegã a ser eleita deputada estadual em New Hampshire.

96) Gladys West, 88 - Matemática, EUA.

Gladys é ex-professora de matemática e recentemente, seu trabalho no desenvovimento de GPS foi considerado essencial.

97) Luo Yang, 34 - Fotógrafa, China.

Desde 2007, Luo tem retratado jovens chinesas para a sua série Girls.

98) Maral Yazarloo-Pattrick, 37 - Estilista de moda e motociclista, Irã.

Maral está viajando pelo mundo de motocicleta, desafiando a lei que proíbe mulheres iranianas de guiar motos em público.

99) Tashi Zangmo, 55 - Diretora-executiva da Fundação de Freiras do Butão.

Tashi nasceu e foi criada em uma das regiões rurais mais remotas do Butão. Ela se graduou na Índia e concluiu os estudos nos Estados Unidos e atualmente, administra a Fundação de Freiras do Butão.

100) Jing Zhao, 35 - Empresária, China.

Jing opera uma rede online de ajuda a mulheres que querem aprender e debater sobre aspectos de seus corpos e seus desejos sexuais. Ela também promove produtos íntimos femininos que ajudam as mulheres a ter mais prazer durante o sexo.

Crédito das fotos: BBC, Michelle Frankfurter, Amanda Desiree Brown, Christopher Lane, Deji Akinpelu, Monica Stromdahl, Fergal Philips, Water and Grace Photography, Samara Fox, Christian Beutler, Joshua Paul, Kings College London, Lori Barra, ONU, Bath Spa University, Abdullah Alshehri, Micky Wiswedel, Dima Nashawi, Mitra Farazandeh, University of Waterloo, Isabell Hojman, Bryce Vickmark, Brigitte Sossou Perenyi, Mamitu Gashe, Gypsy Westwood, David Dittmar, Maria Scard, Caltech, Anatole Klapouch, Azzurra Primavera, Lily Martin, Sakdiyah Ma'ruf, YIEDIE Project, Kola Oshalusi, Padam Bist, Rachell Smith, Getty Images, Channel 4, Celine Nieszawer, Elena Gorolova, Anoulek Douangdala, Hector Garrido, Muktha Deedi Chand, Mu Mu, Shutterstock, Sela Shiloni, Nevada Halbert, Anna Bertram, Salma Khalil and Terre Indigene, Tashi Zangmo, Meli Wetzel, Nicole Laxton, Yvonne Venegas, GoJoven Guatemala, Macepena,Today's Catholic/Joe Romie, Leylya Belyalova, Krishna Kumari, Michaela Tornaritis, Shaira Luna, Chelsea Clinton, Zhang Chao, Tutul Nesar, @Diego Maeso, @Brizzle Boiz

