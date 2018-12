'Lixeira da Liberdade': Batom

Um estudo recente realizado nos Estados Unidos apontou que mulheres que usavam mais maquiagem para trabalhar eram mais bem pagas que suas colegas menos maquiadas.

Críticos dizem que a indústria cosmética, que arrecada US$ 500 bilhões por ano, perpetua uma expectativa de beleza irrealista.

Em algumas nações asiáticas, como Nepal e Índia, existe, inclusive, um mercado de produtos que prometem clarear a pele. Propagandas de cosméticos se tornaram alvo de protestos em diversos países.

Ativistas dizem que as imagens das campanhas são fortemente editadas e podem levar mulheres a se compararem com as modelos em condição de desigualdade.

As sufragistas americanas, que lutavam pelo voto feminino, foram as primeiras a usar batom, em protesto contra a expectativa de que mulheres deveriam ser "recatadas" e discretas.

Mas, atualmente, não é raro ver mulheres protestando contra a expectativa social postando selfies sem maquiagem.