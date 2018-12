'Lixeira da Liberdade': Panela

Todos nós temos que comer - mas isso não significa necessariamente que todos nós cozinhamos. Preparar uma comida é uma das tarefas domésticas que mais consomem tempo e, normalmente, é desempenhada pelas mulheres.

De acordo com um relatório recente das Nações Unidas, mulheres entrevistadas de países em desenvolvimento passam, por dia, uma hora e meia a mais que os homens cozinhando.

A mesma pesquisa aponta que, em países desenvolvidos, a diferença no tempo gasto na cozinha é de uma hora. São as mulheres indianas as que passam mais tempo no fogão: mais de 13 horas por semana, confirme uma pesquisa de 2015.

Ironicamente, no mundo da culinária profissional, essa diferença de gênero se inverte: só 17% das posições de chefia no Reino Unido são ocupadas por mulheres.

Alguns culpam a cultura machista nas cozinhas, enquanto outros tentam justificar essa diferença dizendo que o horário inflexível de trabalho é incompatível com o estilo de vida das mulheres.

Um estudo sociológico sugere que as representações midiáticas de homens e mulheres estão na origem do problema. Os autores descobriram que é mais frequente que homens recebam crédito pelo seu trabalho intelectual e técnico, enquanto as habilidades profissionais das mulheres raramente são mencionadas.