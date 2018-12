'Lixeira da Liberdade': Vassoura

Trabalho doméstico, inclusive de limpeza, tem tradicionalmente sido visto como responsabilidade das mulheres.

No Reino Unido, um levantamento de 2016 descobriu que mulheres fazem, em média, 60% mais trabalhos mal remunerados, inclusive domésticos, que os homens.

No mundo todo, quando consideramos trabalhos remunerados ou não, as mulheres trabalham cerca de 30 minutos a mais por dia do que os homens em países desenvolvidos, e 50 minutos a mais em países em desenvolvimento, conforme as Nações Unidas.

Isso significa que - se reservarmos 8 horas de sono por noite - em um ano as mulheres têm 19 dias a menos para si do que os homens.