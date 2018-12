'Lixeira da liberdade': Sutiã

Nas redes sociais, as "influencers"- ou influenciadoras digitais- têm priorizado conforto sobre estética. A blogueira Chidera Eggerue, que não usa sutiã, diz que "existe mais que uma maneira de ser bonita" e que "não está relacionado com a aparência do seu seio".

No Reino Unido, comerciantes relatam um aumento nas vendas de sutiãs sem aro, o que pode indicar que as mulheres têm optado por versões mais confortáveis. Mas essa tendência nem se compara com as primeiras campanhas contra o sutiã.

A frase "feministas queimadora de sutiã" surgiu após um protesto do lado de fora do prédio que sediava o concurso de beleza Miss America, em 1968. Um grupo de mulheres jogou itens - inclusive sutiãs, a que elas viam como símbolos opressores - numa lixeira, embora não tenham ateado fogo a eles.

O sutiã existe, em alguma versão, há milhares de anos, mas foi só em 1907 que o termo sutiã foi cunhado, pela revista Vogue.