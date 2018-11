Por que as mulheres não deveriam ser gratas por oportunidades, segundo uma das líderes da ONU

Image caption Amina Mohammed já foi ministra do Meio Ambiente da Nigéria

Amina Mohammed, vice-secretária-geral das Nações Unidas, afirma que as mulheres não deveriam se sentir gratas por receberem oportunidades.

Em sua avaliação, elas precisam perceber que têm direitos iguais aos dos homens, o que as credencia para ser parte efetiva da sociedade, da economia e dos processos de tomada de decisão.

Em uma entrevista para o lançamento da lista de 100 mulheres inovadoras e inspiradoras de 2018 da BBC, a BBC 100 Women, Amina também considerou que as mulheres sofrem "desproporcionalmente" mais que os homens.

A nigeriana declarou ainda que é possível que a ONU seja liderada por uma mulher muito em breve. "Eu acho que nós estivemos muito perto da última vez (que o secretário-geral das Nações Unidas foi escolhido). Eu acho que todos estão sentindo que é quase chegada a hora".

"Nós somos vistas como se tivéssemos que ser gratas só por estarmos lá", disse. O objetivo não deveria ser apenas '30% de mulheres em volta da mesa de decisões'", falou.

"Se nós temos capacidade de sermos 70% dos presentes em volta da mesa de decisão, então que seja dessa forma. O que nós realmente precisamos perceber é que nós temos direitos iguais para todas as coisas, o que nos permite estar presentes, ser efetivas, ser parte da sociedade e da economia. E nós não estamos percebendo isso."

Segundo ela, o objetivo de desenvolvimento do milênio número 5 - igualdade de gênero - é um eixo central para todos os outros objetivos. Geralmente "é um menino que vai para a escola, tem a chance de estudar e pode conquistar suas aspirações, contribuir para a sociedade. Uma menina, não".

"Se eu olhar para a educação, por exemplo, a igualdade de gênero tem que estar no centro dos objetivos educacionais. Assim como na erradicação da pobreza. Ou no (acesso à) energia. As mulheres precisam ser uma parte central disso."

Amina ainda admitiu que as Nações Unidas estão precisando de uma mudança.

"Nós todos reconhecemos que não está atingindo o objetivo. Se nós vamos implementar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, então nós não podemos ter a mesma composição que tínhamos em 1945. Não vai funcionar. Eu acho que nós temos que fazer melhor que isso".

Questionada sobre o corte no financiamento de missões de paz da ONU, Amina considerou que isso pode gerar um efeito colateral positivo.

"Talvez isso gere uma pressão sobre todos nós para buscarmos a paz. Porque, se as missões de paz não estiverem lá, você será obrigado a buscar a paz".

"Ou seja, eu sei que as forças de manutenção da paz têm salvado vidas e que têm se sacrificado. E (sem elas) nós estaríamos muito pior (do que estamos agora). Mas se os estados membros (da ONU) perceberem que não haverá a muleta das missões de paz e da ONU, então talvez eles busquem a paz ativamente e silenciem as armas. Isso não é impossível."

