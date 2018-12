'Lixeira da Liberdade': Bonecas

Recentemente houve campanhas pelo mundo para que a indústria parasse de separar por gênero os tipos de brinquedos produzidos.

Críticos querem, por exemplo, que as empresas parem de usar o rosa como cor característica de meninas. E as bonecas são tipicamente exemplos de brinquedos produzidos com foco nelas.

Ativistas pela igualdade de gênero argumentam que os brinquedos podem afetar a ideia que as crianças têm de como devem se comportar e agir como adultos.

O argumento é o de que, se as meninas só receberem brinquedos que as encorajem a desempenhar tarefas domésticas ou que foquem em moda e produtos de beleza, elas serão menos propensas a se imaginarem como cientistas, empresárias ou líderes políticos.

Com isso em mente, algumas empresas estão produzindo bonecas que desafiam a forma como as pessoas pensam questões de gênero. Já há no mercado bonecas transgênero, com deficiências e menos magras.