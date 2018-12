'Lixeira da Liberdade': Itens bônus

O nosso projeto "Lixeira da Liberdade" é uma versão digital do famoso protesto das feministas americanas de 1968.

Estamos perguntando a mulheres de todo o mundo que objetos elas encaram como obstáculos para viverem como gostariam.

Os objetos que listamos no nosso jogo foram sugeridos pelas leitoras da BBC News. Você pode ler mais sobre qualquer um deles arrastando o item para a nossa lixeira digital e clicando no botão para obter mais informações.

Mas ainda estamos em busca de sugestões.

Roupas religiosas, roupas de bebês e holerites – que representem salários desiguais entre homens e mulheres – são algumas das sugestões mais populares que recebemos.

Listamos abaixo algumas outras:

Photoshop

Um dos aspectos mais controversos do mundo do marketing e das redes sociais são as técnicas de edição de fotos que, muitas vezes, são usadas para fazer com que as pessoas pareçam mais magras e para disfarçar "imperfeições".

Algumas atrizes, como Jameela Jamil, pedem aos editores de revistas para não retocarem suas fotos. Elas temem que o Photoshop faça com que os fãs desenvolvam expectativas irrealistas de corpo e aparência.

Mas dados de 2015 sugerem que mais da metade dos usuários de redes sociais usam filtros nas fotos que publicam.

Planejadores familiares

Calendários com uma coluna para cada membro da família ou diários que aparentemente esperam que a "mãe" registre os compromissos dos maridos e dos filhos são itens produzidos com foco nas mulheres.

Eles contribuem para o que as feministas chamam de "carga mental" – a exaustiva função de pensar constantemente sobre afazeres e de organizar as tarefas de cada um.

Mas muitas mães dizem que, apesar do marketing desses produtos atribuir essa função somente às mulheres, calendários e diários são produtos úteis na organização de tarefas diárias que, para elas, são inevitáveis no caso de mulheres com filhos.

Feminismo

Algumas leitoras se opuseram à ideia da "Lixeira da Liberdade", enquanto outras criticaram o movimento feminista como um todo.

Parte acredita que o conceito está indo longe demais ou que o feminismo está fazendo um desserviço às mulheres ao pressioná-las a deixar seus bebês em casa e ir trabalhar.

Gravatas e ternos

E não tivemos apenas a participação das mulheres. Vários homens querem jogar itens do cotidiano deles na "Lixeira da Liberdade", como gravatas e ternos. "Esses itens são opressores tanto quanto o sutiã para as mulheres", disse um leitor da BBC News.