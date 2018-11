A impressionante tromba d'água flagrada em cidade italiana

Direito de imagem Reuters Image caption Tromba d'água é uma intensa coluna de água que se forma sobre a água e se dissolve na terra

Uma enorme tromba d'água foi registrada em vídeo e fotos no momento em que ela se deslocou do mar até atingir a cidade de Salerno, no sudoeste da Itália.

Testemunhas disseram que a coluna giratória de ar e água levantou contêineres quando atingiu a área portuária da cidade. Não houve relatos de feridos.

O fenômeno raro foi observado por volta das 15h do horário local (12h em Brasília), segundo autoridades.

Uma tromba d'água é uma intensa coluna de água e ar que surge sobre a água e se dissolve rapidamente sobre uma superfície seca.

A que foi registrada nesta terça-feira foi amplamente compartilhada nas redes sociais. Parte das pessoas que filmaram o fenômeno descreveu-o como "incrível".

Veja abaixo vídeos e fotos publicadas no Twitter:

