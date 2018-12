Katsushika Oei, a talentosa artista ofuscada pelo sucesso da obra do pai

Katsushika Oei foi uma pintora reconhecida no Japão no século 19, mas teve durante anos sua obra ofuscada pela do pai, o artista Katsushika Hokusai.

É dele uma das imagens icônicas da arte japonesa, batizada de "A Grande Onda de Kanagawa".

Nela um barco parece tentar não afundar quando surge uma onda gigante num mar de águas brancas e agitadas, com o Monte Fuji ao fundo.

Já sua filha era conhecida por suas pinturas conhecidas como "bijin-ga", de mulheres bonitas.

Historiadores de arte acreditam que algumas obras exibidas como sendo de Hokusai são na verdade de autoria de sua filha.

Confira no vídeo.

