Clássico machista? Por que uma das canções de Natal mais famosas dos EUA está sendo vetada por uma rádio

Direito de imagem Getty Images Image caption A canção, gravada para o filme "A filha de Netuno", ganhou o Oscar em 1950.

É um clássico de Natal que já deve estar tocando em rádios e lojas do mundo todo, especialmente em países de língua inglesa.

Mas uma estação de rádio de Cleveland, nos Estados Unidos, decidiu remover a música "Baby It's Cold Outside" ("Querida, está frio lá fora", em tradução livre) de sua programação de Natal, depois de reclamações dos ouvintes.

Segundo a mídia local, ouvintes disseram que a música era inadequada e iria contra os valores impulsionados pelo movimento #MeToo, que surgiu em forma de hashtag nas redes sociais, com mulheres relatando casos de assédio, e depois foi abraçado por celebridades ao redor do mundo.

Glenn Anderson, um dos apresentadores da rádio Star 102, explicou em um blog no site da emissora que, embora a música tenha sido escrita em outros tempos, sua letra parecia "manipuladora e inapropriada" para nossa época.

"No mundo de hoje há muita sensibilidade e as pessoas se ofendem muito facilmente, mas essa música não tem lugar em um mundo onde o movimento #MeToo finalmente conseguiu ouvir a voz das mulheres", escreveu Anderson.

Pule YouTube post de Idina Menzel Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de Idina Menzel Direitos da imagem Idina Menzel Idina Menzel

Escrito por Frank Loesser em 1944, "Baby It's Cold Outside" ganhou o Oscar de melhor canção original em 1950, graças a sua aparição no filme "A Filha de Netuno", estrelado por Esther Williams e Ricardo Montalbán.

Ao longo dos anos, a música tem sido interpretada por cantores como Lady Gaga, Michael Bublé, Tom Jones e Cerys Matthews, assim como pelos atores Will Ferrell e Zooey Deschanel para o filme "Elf", de 2003.

Direito de imagem PA Image caption O cantor Michael Bublé também já interpretou o clássico "Baby It's Cold Outisde".

A letra

A canção tem a forma de uma conversa na qual um homem usa a desculpa do mau tempo para tentar convencer sua convidada a não voltar para casa e preferir tomar outro drinque e passar a noite com ele.

"Eu tenho que ir", canta a voz feminina, à qual o homem responde: "Mas querida, está frio lá fora".

"A resposta é não", ela insiste em outro parágrafo, para encontrar a mesma réplica: "Mas querida, está frio lá fora".

Pule YouTube post de mrdaft Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de mrdaft Direitos da imagem mrdaft mrdaft

O verso em que ela canta "Diga, o que tem nesse drinque?", à qual o homem responde "Não há como conseguir táxis lá fora", foi interpretado por alguns como uma referência a um "date rape", expressão em inglês usada para descrever violações sexuais durante encontros românticos.

A controvérsia

Mas outras pessoas, como a comediante Jen Kirkman, apontaram que a frase tinha um significado diferente décadas atrás e que a música pode ser muito mais complexa do que parece à primeira vista.

"Isso me cansa. A música soa estranha hoje não porque fala sobre forçar uma relação sexual, mas por causa de uma mulher que sabe que sua reputação ficará manchada se ficar. 'Diga, o que tem nesse drinque?' é uma velha frase de filme dos anos 30 que significa 'estou dizendo a verdade'. Ela queria partir para ação e passar a noite (com ele)", escreveu Kirkman em sua conta no Twitter.

Uma pesquisa feita na página do Facebook da rádio também mostrou que a grande maioria dos ouvintes da Star 102 não concorda com a decisão da emissora.

Outros, no entanto, defendem a decisão e argumentam que, apesar da passagem do tempo, a música deve ser analisada a partir de uma perspectiva contemporânea.

"(A canção) realmente vai além da fronteira do consentimento", disse Sondra Miller, presidente executiva do Cleveland Rape Crisis Center, uma entidade de combate à violência sexual, em entrevista à Fox News.

"A personagem feminina da canção diz 'não', mas as pessoas dizem 'na verdade, esse 'não' não significa 'sim'?' Acho que em 2018 sabemos que consentir significa dizer 'sim' e que 'não' significa 'não' e é preciso parar por aí", disse Miller.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!