Os imigrantes iranianos que enfrentam 'rota da morte' para chegar à União Europeia

O iraniano Pedram tentou entrar ilegalmente na União Europeia agarrado à estrutura de um caminhão que cruzaria a Sérvia.

Ele aparece num vídeo em que mostra a “carona perigosa” que se tornou comum entre migrantes.

Mas, seis semanas depois, foi encontrado morto. Durante a travessia, morreu congelado numa floresta sérvia.

Pedram é só um dos milhares de iranianos que tentam migrar - muitas vezes recorrendo a meios arriscados.

Mas por que a Sérvia virou o caminho?

No ano passado, o governo sérvio permitiu a entrada de iranianos sem visto no país. O objetivo da medida era alavancar o turismo, mas ela foi cancelada depois que cerca de 10 mil iranianos decidiram ficar indefinidamente lá.

Acredita-se que vários estivessem tentando entrar na União Europeia. Sumayeh e a sua família estão num campo de refugiados de Belgrado.

Ela diz que vai tentar entrar ilegalmente no Reino Unido, apesar dos riscos. “Sempre que pego carona no caminhão, penso que vou morrer ou me libertar. É melhor do que ficar nessa prisão”, explica.

