Acidente com bonde deixa 28 feridos em Lisboa

Direito de imagem Sebastiao Almeida/Publico Image caption Segundo testemunhas, o veículo não conseguiu frear numa curva e capotou

O descarrilamento de um bonde elétrico deixou 28 pessoas feridas em Lisboa na noite desta sexta (14), no bairro da Lapa.

O veículo não conseguiu parar em uma curva e capotou, segundo testemunhas. O bonde ficou completamente destruído.

Os feridos foram levados ao hospital - entre eles, um bebê de seis meses e uma criança de 7 anos. As autoridades dizem que não há nenhuma vítima em estado grave.

Segundo o canal português TVI 24, as vítimas tiveram ferimentos no peito, na cara e nos olhos.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve no local do acidente. Ele elogiou a rapidez com a qual os serviços de socorro chegaram ao local para atender os feridos.

Uma testemunha contou ao jornal português Publico ter ouvido um estrondo e então pessoas gritando quando o trem descarrilou numa curva.

A empresa que opera os bondes elétricos da cidade, a Carris, disse que investigará as causas do acidente.

Do século 18, os bondes são uma das atrações turísticas da capital portuguesa.

A cidade conta com 11 linhas feitas por esses veículos elétricos. Estima-se que mais de 1 milhão de passageiros sejam transportados anualmente pelos bondinhos.