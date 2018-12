Conheça dez novas espécies de plantas descobertas em 2018

Direito de imagem Martin Cheek Image caption Árvore tropical da Guiné

Botânicos têm buscado as maravilhas escondidas do mundo das plantas há séculos.

Mesmo assim, ainda há plantas novas para a ciência sendo descritas, num ritmo de 2 mil novas espécies por ano.

Cientistas do Royal Botanic Gardens, Kew, em Londres, descobriram e batizaram mais de cem plantas em 2018.

A lista das principais inclui uma espécie carnívora, orquídeas exóticas e trepadeiras com propriedades medicinais.

Erva descoberta em cachoeira

O pesquisador Aiah Lebbie encontrou uma planta que não lhe era familiar agarrada a pedras perto de uma cachoeira em Serra Leoa, país da África Ocidental.

Ele a coletou e enviou ao Kew, onde foi identificada como uma nova espécie. A planta, Lebbiea Grandiflora, foi batizada em sua homenagem.

Direito de imagem RBG Kew Image caption Erva aquática descoberta perto de uma cachoeira no rio Sewa

"Ela tem características peculiares, que são diferentes de qualquer outra planta nessa família particular e que me indicaram de cara que estávamos diante de algo muito único", disse à BBC News. "Meu nome estará para sempre ligado a ela."

A planta - que serviria de alimento para os peixes e, por isso, seria elemento importante do ecossistema local - foi classificada como criticamente ameaçada.

Achada em uma área explorada pela mineração e por um projeto hidrelétrico, ela pode ser extinta em alguns anos, segundo os cientistas.

"Cada espécie de planta na Terra também é importante para nossa própria sobrevivência", diz Lebbie, do Ervanário Nacional de Serra Leoa.

"Se dissermos que não seremos guardiões dela e permitirmos que desapareça, para mim isso é algo que o mundo terá perdido, e por enquanto não sabemos nem qual o valor disso."

Comedora de insetos em uma ilha remota

Há mais de 150 espécies de plantas-jarro no mundo. Esta nova descoberta, Nepenthes biak, só cresce na pequena ilha de Biak, ao norte da costa da Papua Nova Guiné.

Direito de imagem Martin Cheek, RBG Kew Image caption Nova espécie de planta-jarro carnívora

Ela está ameaçada pelo turismo, especialmente pelos navios de cruzeiro que aportam na ilha.

"Sabe-se que a planta tem sido buscada para ser vendida a turistas", diz Martin Cheek, botânico do Kew. "A menos que algo seja feito para proteger a espécie, ela está a caminho da extinção."

É nosso trabalho proteger as plantas para que as futuras gerações as apreciem, ele diz. Plantas-jarro, conhecidas como Nepenthes, têm vários usos potenciais na medicina a serem explorados.

Laea Jewitt, gerente no Kew, diz que propriedades de plantas são descobertas o tempo todo. "Nunca sabemos o que descobriremos nessas espécies."

Flor que pode ser usada no tratamento de câncer

A nova planta, nomeada Kindia gangan, é da mesma família do café. Cientistas do Kew a viram em colinas perto da cidade de Kindia, na Guiné, na África Ocidental.

Direito de imagem Martin Cheek Image caption Planta parente do café

Exames indicam que a planta pode ter aplicações medicinais, inclusive no combate ao câncer.

Orquídea contrabandeada

Uma orquídea espetacular foi vista à venda em Vientiane, capital do Laos, país asiático.

A Paphiopedilum papilio-laoticus também está seriamente ameaçada.

Direito de imagem Adunyadethluangaphay Image caption Orquídea do Laos

Inhame-trepadeiro identificado por uma foto velha

Este tipo de inhame - um alimento em muitas partes do mundo - foi inicialmente visto em uma fotografia enviada ao Kew em 2002. Mais de uma década depois, a planta foi associada a espécimes desidratados no ervanário do Kew.

A planta com uma flor roxa, Dioscorea hurteri, é encontrada em seis pontos de KwaZulu-Natal, na África do Sul. Está vulnerável à extinção.

Direito de imagem Gareth Chittendon Image caption Um inhame-trepadeiro da África do Sul

Flor vibrante do Vietnã

Esta espécie nova, Oreocharis tribracteata, foi vista numa expedição para o norte do Vietnã. Depois foi plantada no Reino Unido.

Direito de imagem Sadie Barber Image caption Planta com flor alaranjada do Vietnã

Árvore de floresta tropical

Esta grande árvore foi vista numa floresta tropical da Guiné, África Ocidental. Na primavera, ela tem flores rosa-choque. A Talbotiella cheekii era desconhecida da ciência até 2015.

Direito de imagem Martin Cheek Image caption Árvore tropical da Guiné

Pimenta selvagem

Direito de imagem Thaisvasconscelos Image caption Nova árvore da família da pimenta

Esta árvore, Pimenta berciliae, é parente da pimenta, ingrediente vital em produtos alimentares e de beleza.

Planta da floresta de nuvens

Esta planta com flores cor de rosa foi vista num vale na Bolívia.

Direito de imagem Mt Martinez Image caption Flor dos vales da Bolívia

Árvore possivelmente extinta

Uma árvore de Camarões, Vepris bali, tem seu habitat unicamente numa reserva florestal da região de Bamenda. Acredita-se que tenha sido extinta pelo desmatamento e não há registro fotográfico da espécie.

